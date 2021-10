LIVE Milan-Torino, Serie A calcio in DIRETTA: il Diavolo può volare a +3 sul Napoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Milan e Torino, sfida valida per la decima giornata del campionato maschile di calcio di Serie A 2021/22. Le due squadre tornano a sfidarsi dopo il 7-0 dei rossoneri dello scorso maggio dopo le altre due sfide dell’anno: all’andata in campionato infatti, il Diavolo vinse 2-0 allo Stadio San Siro a gennaio mentre qualche giorno dopo pareggiò 0-0 in Coppa Italia prima del 5-4 finale per gli uomini di Stefano Pioli ai calci di rigore.

Il Milan torna a San Siro dopo il 4-2 dello Stadio Dall’Ara contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic: i rossoneri hanno ottenuto un successo fondamentale che gli ha permesso di tornare in vetta con 25 punti, scavalcando momentaneamente il Napoli prima del pareggio di domenica alle 18 contro la Roma per 0-0. Il Diavolo vuole un’altra vittoria per essere primo in solitaria in attesa della sfida di giovedì degli Azzurri proprio contro i felsinei.

Il Torino rincorre in classifica con 11 punti derivanti da appena tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte in campionato. I granata sono a metà classifica a pari punti con Hellas Verona e Sassuolo e reduci dalla fondamentale vittoria contro il Genoa per 3-2. Un successo complicato con Mattia Destro e Felipe Caicedo che hanno messo a dura prova nel finale la difesa di Ivan Juric, condotto dai gol di Antonio Sanabria, Tommaso Pobega e Josip Brekalo nei primi 70 minuti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Milan e Torino, sfida valida per la decima giornata del campionato maschile di calcio di Serie A 2021/22, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 20.45 allo Stadio San Siro di Milano dopo le sfide Venezia-Salernitana e Spezia-Genoa delle 18.30 che aprono il turno di campionato. Il match sarà trasmesso in esclusiva solo su DAZN. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TORINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric

DIRETTA TV: DAZN

Foto: LaPresse – Massimo Paolone