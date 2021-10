La nona giornata della Serie A 2021-2022 di calcio è proseguita oggi, sabato 23 ottobre, con altri tre incontri dopo i primi due di ieri: in serata si è registrata la vittoria del Milan a Bologna per 2-4, con i felsinei che in 10 contro 11 avevano rimontato dallo 0-2, ma poi non sono riusciti a resistere in 9 contro 11, cedendo nel finale alle reti di Bennacer ed Ibrahimovic.

Curiosamente si verifica, seppur con uno sviluppo diverso, il medesimo punteggio nel primo anticipo odierno, con l’Empoli che passa per 2-4 in casa della Salernitana. La doppietta di Pinamonti apre e chiude il poker dei toscani, servito nella prima frazione.

Il Venezia prova a spaventare il Sassuolo passando a condurre in trasferta, ma gli emiliani non si disuniscono, trovando la via del gol per due volte nella ripresa fino al 3-1. In attesa del Derby d’Italia tra Inter e Juventus in programma domani sera, il Milan sale, almeno per una notte, in testa alla classifica.

RISULTATI SERIE A

9a giornata

Venerdì 22 ottobre, ore 18.30 Torino-Genoa 3-2

Venerdì 22 ottobre, ore 20.45 Sampdoria-Spezia 2-1

Sabato 23 ottobre, ore 15.00 Salernitana-Empoli 2-4

Sabato 23 ottobre, ore 18.00 Sassuolo-Venezia 3-1

Sabato 23 ottobre, ore 20.45 Bologna-Milan 2-4

Domenica 24 ottobre, ore 12.30 Atalanta-Udinese

Domenica 24 ottobre, ore 15.00 Fiorentina-Cagliari

Domenica 24 ottobre, ore 15.00 Verona-Lazio

Domenica 24 ottobre, ore 18.00 Roma-Napoli

Domenica 24 ottobre, ore 20.45 Inter-Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Milan 25*

Napoli 24

Inter 17

Roma 15

Lazio 14

Atalanta 14

Juventus 14

Bologna 12*

Fiorentina 12

Empoli 12*

Torino 11*

Sassuolo 11*

Udinese 9

Sampdoria 9*

Verona 8

Venezia 8*

Spezia 7*

Cagliari 6

Genoa 6*

Salernitana 4*

* = una gara in più

