LIVE Milan-Torino 1-0, Serie A calcio in DIRETTA: i rossoneri trionfano contro la prova stoica dei granata! Il Diavolo vola in vetta con Giroud. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.53 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

22.52 ECCO LE PAGELLE DEL TORINO: Milinkovic-Savic 7; Djidji 5,5, Bremer 6, Buongiorno 5 (dal 46′ Rodriguez 6,5); Singo 6,5 (dal 74′ Vojvoda 6), Lukic 5,5, Pobega 7, Aina 6 (dal 80′ Zaza SV); Linetty 5,5 (dal 54′ Praet 7), Brekalo 4,5; Belotti 5,5 (dal 54′ Sanabria 6). All.: Juric 7

22.50 ECCO LE PAGELLE DEL MILAN: Tatarusanu 7; Kalulu 6 (dal 46′ Hernandez 6), Tomori 6,5, Romagnoli 5 (dal 46′ Kjaer 6), Calabria 6; Kessié 6,5, Tonali 7 (dal 65′ Bakayoko 6,5); Saelemaekers 6,5, Krunic 6 (dal 66′ Bennacer 6,5), Leao 6,5; Giroud 7 (dal 87′ Ibrahimovic SV). All. Pioli 6,5

22.48 Ecco le statistiche del match: possesso palla in favore del Torino per 56% a 44% con i granata che hanno tirato ben 13 volte contro i 10 tiri dei rossoneri. 2 tentativi in porta per entrambe le squadre con 2 calci d’angolo del Diavolo e i 5 corner della squadra di Ivan Juric. 3 ammonizioni per entrambe le squadre con 14 falli del Milan contro i 21 degli ospiti: 22 punizioni totali per la nuova capolista contro le 14 dei piemontesi.

22.46 Il Milan vola in vetta in solitaria per 48 ore con 28 punti! Il Diavolo vince per 1-0 grazie alla rete di Oliver Giroud che segna dopo 15 minuti su una sponda di Rade Krunic per poi soffrire il gioco offensivo dei granata, più volte vicino al gol con Antonio Sanabria e Andrea Belotti ma soprattutto pericolosi con Dennis Praet che colpisce una traversa negli ultimi 10 minuti. Prova stoica del Torino che fa la sua figura ma esce sconfitto allo Stadio San Siro e non smuove la classifica restando a 11 punti.

FINE SECONDO TEMPO

96′ FINISCE QUI!!!! IL MILAN VOLA IN VETTA PER 48 ORE

95′ MILINKOVIC-SAVIC VICINO AL GOL MA SANABRIA NON LA METTE DENTRO!!!! SI SALVA IL MILAN

93′ Ammonito anche Bakayoko tra i rossoneri: ultimi 60″!

91′ PROTESTE MILAN! Contatto Zlatan-Rodriguez: l’arbitro lascia correre.

90′ 4 minuti di recupero a Milano!

89′ Match vicino alla conclusione! San Siro trema per un finale ricco di emozioni.

86′ Dentro Zlatan Ibrahimovic osannato dal pubblico proprio come Oliver Giroud che sta uscendo dal campo.

85′ TRAVERSA CLAMOROSA DI PRAET CON IL DESTRO DEVIATO! Brivido per Tatarusanu.

83′ Ci prova Saelemaekers! Tiro a lato per il belga.

80′ Dentro Simone Zaza nel Toro, fuori Ola Aina.

79′ Ultimi 10 minuti di partita: il Milan lotta per il raddoppio.

76′ MIRACOLO DI TATARUSANU SU SANABRIA! Chance colossale dei granata dopo il lancio di Pobega per l’ex Genoa.

74′ Sta calando il rendimento del Torino: i rossoneri provano a salire negli ultimi 15 minuti. Dentro Vojvoda per Singo nei granata.

71′ Contropiede rossonero condotto da Kessie ma Saelemaekers non sfrutta appieno la chance con Giroud che sfiora sul cross di Theo.

68′ Si gioca in una sola metà campo: dominio granata anche nella seconda frazione in termini di possesso palla.

65′ Dentro Bakayoko nel Milan, fuori uno strepitoso Sandro tonali applaudito dai tifosi. Ingresso anche per Bennacer al posto di Krunic.

63′ Sanabria si rende pericoloso in attacco: chance sciupata dai granata.

60′ TONALI SHOW A CENTROCAMPO! L’ex Brescia sta dando spettacolo in fase difensiva e scherza gli avversari: San Siro lo osanna.

57′ Ammonito anche Pobega per un pestone su Kessie a centrocampo.

55′ Dentro Sanabria e Praet per Belotti e Linetty: doppio cambio per Juric.

54′ CHE CHANCE PER BELOTTI!!!! Tatarusanu non ha problemi sull’inserimento del Gallo che sbaglia con il destro.

52′ Juric spinge i granata da bordocampo: gran partita sin qui da parte degli ospiti.

49′ POBEGA DI TESTA! Chance sprecata dal centrocampista dopo il corner dalla destra.

47′ Cambi in entrambe le squadre: Ricardo Rodriguez in campo al posto di Alessandro Buongiorno. Nel Milan dentro Kjaer e Hernandez per Romagnoli e Kalulu.

46′ Si riprende a San Siro!

INIZIO SECONDO TEMPO

21.36 Milan avanti dopo 45 minuti grazie al gol di Oliver Giroud in posizione ravvicinata dopo la sponda di Krunic. Torino più propositivo ma inconcludente come dimostrano i 3 tiri con i 7 di cui 2 in porta dei rossoneri. Solo un calcio d’angolo nel match con il Milan che proprio da quel corner ha sbloccato il match.

FINE PRIMO TEMPO

45′ FINISCE QUI! Milan vicina al gol nel finale dopo la punizione di Tonali: rossoneri avanti all’intervallo.

44′ Ultimo minuto prima del recupero: Milan in sofferenza.

41′ Tonali crossa in mezzo da punizione ma il Torino respinge di testa.

38′ Doppia chance di fila del portoghese che prova a tirare a volo ma il destro finisce alto.

35′ Leao prova a scappare in contropiede ma Bremer è reattivo: ultimi 10 minuti del primo tempo.

33′ I rossoneri provano a uscire dalla propria metà campo: Torino alla ricerca del pareggio.

30′ LEAO DA FUORI! Risponde presente Vanja Milinkovic-Savic.

28′ Siamo alla mezz’ora a San Siro: la squadra di Juric non sfonda il muro rossonero.

25′ Ammonito anche Singo per fallo su Leao: secondo giallo dopo Buongiorno.

22′ TONALI DA FUORI! Tiro interessante dell’ex Brescia ma viene deviato da un avversario.

19′ Molto attivo Tommaso Pobega tra i granata: Pioli chiede ai suoi di salire.

17′ Meglio il Torino comunque sin qui: i rossoneri si difendono con le unghie e con i denti.

14′ Oliver Giroud porta avanti il Milan a San Siro a due passi dalla porta: gran sponda di Krunic di testa dopo il corner da sinistra.

13′ VANTAGGIO MILAN!!!! GIROUD A DUE PASSI DALLA PORTA SIGLA L’1-0

11’ Ammonito Romagnoli per fallo su Belotti dopo la sponda del Gallo.

8’ Cross pericoloso di Lukic: nessun giocatore ci arriva. Intanto Giroud a terra dopo uno scontro.

6’ Pressing altissimo della squadra di Ivan Juric: rossoneri sorpresi dal Torino.

3’ Buon inizio granata con gli ospiti che vogliono imporsi a San Siro.

1’ Si comincia a Milano! Batte il Milan.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.44 Squadre in campo! Che clima a San Siro.

20.42 Giocatori nel tunnel! C’è anche Simona Ventura in tribuna per il “suo” Toro.

20.40 Il Torino invece giocherà le ultime due partite prima della sosta contro Sampdoria e Spezia in due partite decisive ai fini della classifica.

20.37 Giocatori quasi nel tunnel: sale l’attesa alla Scala del Calcio!

20.34 Il Milan tornerà in campo domenica contro la Roma prima della prima di ritorno in Champions League contro il Porto che sarà decisiva ai fini della qualificazione e del derby contro l’Inter prima della sosta.

20.31 Vittoria clamorosa della Salernitana all’ultimo minuto contro il Venezia! Andrea Schiavone fa volare i campani a 7 punti, gli stessi del Genoa e a -1 da Spezia e lagunari.

20.28 LE PANCHINE DI MILAN-TORINO!

MILAN: Jungdal, Mirante, Conti, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Bakayoko, Bennacer, Ibrahimovic, Maldini, Pellegri.

TORINO: Berisha, Izzo, Zima, Zaza, Baselli, Rodriguez, Sanabria, Praet, Kone, Vojvoda, Warming, Rincon.

20.25 Sfide interessanti domani alle 20.45 tra Cagliari e Roma, il big match tra Lazio e Fiorentina allo Stadio Olimpico ed Empoli-Inter che chiuderà il programma del mercoledì prima della sfida tra Napoli-Bologna di giovedì sera.

20.22 Stasera si giocherà solo la sfida tra Milan e Torino. Domani apriranno il programma delle 18.30 Juventus-Sassuolo, Sampdoria-Atalanta e Udinese-Hellas Verona.

20.19 Si stanno giocando due anticipi di Serie A: Venezia e Salernitana sono sull’1-1 con i gol di Aramu e Bonazzoli. Stesso punteggio nel derby ligure tra Spezia e Genoa con l’autogol di Sirigu e il rigore di Criscito.

20.16 Arbitra la sfida il bolognese Gianluca Aureliano. Al VAR ci sarà il collega Davide Massa: con i rossoneri due vittorie nel 2021 e una sconfitta tre anni fa.

20.13 Alla prossima giornata, l’11º turno di campionato, il Torino sfiderà in casa la Sampdoria sabato sera. Il posticipo domenicale invece vedrà il Milan impegnato a Roma con i giallorossi.

20.10 I granata hanno vinto contro il Genoa per 3-2. Un successo complicato con Mattia Destro e Felipe Caicedo che hanno messo a dura prova nel finale la difesa di Ivan Juric, condotto dai gol di Antonio Sanabria, Tommaso Pobega e Josip Brekalo.

20.07 Il Torino rincorre in classifica con 11 punti derivanti da appena tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte in campionato a pari punti con Sassuolo ed Hellas Verona.

20.04 Il Diavolo vuole un’altra vittoria per essere primo in solitaria in attesa della sfida di giovedì degli Azzurri proprio contro i felsinei allo Stadio Maradona alle 20.45.

20.02 I rossoneri hanno ottenuto un successo fondamentale che gli ha permesso di tornare in vetta con 25 punti, scavalcando momentaneamente il Napoli prima del pareggio di domenica alle 18 contro la Roma per 0-0.

20.00 Il Milan torna a San Siro dopo il 4-2 dello Stadio Dall’Ara contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. I rossoneri hanno vinto grazie alle reti si Rafael Leao, Davide Calabria, Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic autore poco prima di un autogol. I rossoblu erano riusciti a pareggiare con Barrow prima di restare in 9 uomini.

19.58 Le due squadre tornano a sfidarsi dopo il 7-0 dei rossoneri dello scorso maggio dopo le altre due sfide dell’anno. In campionato il Diavolo vinse 2-0 allo Stadio San Siro a gennaio mentre qualche giorno dopo pareggiò 0-0 in Coppa Italia prima del 5-4 finale per gli uomini di Stefano Pioli ai calci di rigore.

19.56 Ivan Juric punta ancora sul 3-4-2-1: il Gallo Belotti torna titolare in avanti. Dietro di lui a sorpresa Linetty e Brekalo: Dennis Praet non parte dal primo minuto. L’ex Ricardo Rodriguez viene sostituito da Buongiorno in difesa.

19.54 Stefano Pioli schiera il solito 4-2-3-1 a San Siro! Zlatan Ibrahimovic va in panchina: Oliver Giroud dal primo minuto. Kalulu confermato a destra mentre Calabria a sinistra: Tonali e Kessie titolari in mediana.

19.52 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI!

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leão; Giroud. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. All.: Juric.

19.50 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Milan e Torino, sfida valida per la decima giornata del campionato maschile di calcio di Serie A 2021/22.

Calendario prossima giornata Serie A: orari partite, tv, programma DAZN e Sky 26-28 ottobre – Calcio, Serie A 2021-2022: il Milan è “Re per una notte” in attesa del “Derby d’Italia” – Calcio, Serie A 2021-2022: negli anticipi del venerdì successi per Torino e Sampdoria

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Milan e Torino, sfida valida per la decima giornata del campionato maschile di calcio di Serie A 2021/22. Le due squadre tornano a sfidarsi dopo il 7-0 dei rossoneri dello scorso maggio dopo le altre due sfide dell’anno: all’andata in campionato infatti, il Diavolo vinse 2-0 allo Stadio San Siro a gennaio mentre qualche giorno dopo pareggiò 0-0 in Coppa Italia prima del 5-4 finale per gli uomini di Stefano Pioli ai calci di rigore.

Il Milan torna a San Siro dopo il 4-2 dello Stadio Dall’Ara contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic: i rossoneri hanno ottenuto un successo fondamentale che gli ha permesso di tornare in vetta con 25 punti, scavalcando momentaneamente il Napoli prima del pareggio di domenica alle 18 contro la Roma per 0-0. Il Diavolo vuole un’altra vittoria per essere primo in solitaria in attesa della sfida di giovedì degli Azzurri proprio contro i felsinei.

Il Torino rincorre in classifica con 11 punti derivanti da appena tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte in campionato. I granata sono a metà classifica a pari punti con Hellas Verona e Sassuolo e reduci dalla fondamentale vittoria contro il Genoa per 3-2. Un successo complicato con Mattia Destro e Felipe Caicedo che hanno messo a dura prova nel finale la difesa di Ivan Juric, condotto dai gol di Antonio Sanabria, Tommaso Pobega e Josip Brekalo nei primi 70 minuti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Milan e Torino, sfida valida per la decima giornata del campionato maschile di calcio di Serie A 2021/22, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 20.45 allo Stadio San Siro di Milano dopo le sfide Venezia-Salernitana e Spezia-Genoa delle 18.30 che aprono il turno di campionato. Il match sarà trasmesso in esclusiva solo su DAZN. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TORINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Calabria; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric

DIRETTA TV: DAZN

Foto: LaPresse – Massimo Paolone