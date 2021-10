LIVE Inter-Sheriff 2-1, Champions League in DIRETTA: nerazzurri nuovamente in vantaggio! La griffe è di Vidal

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

58′ AAAAAAAAAAAAARTURO VIIIIIIIIIIIIIIDAL! Inter-Sheriff 2-1: la zampata del cileno che riporta in vantaggio i nerazzurri.

56′ SERIE DI OCCASIONI PER L’INTER: PALO DI PERISIC! Il croato aveva superato Celeadnic, la sua conclusione ha avuto il torto di incocciare sul legno. Poco prima era stato Dumfries ad avere la chance per il nuovo vantaggio interista.

54′ Cambio nell’Inter: fuori Dimarco, appena ammonito, entra Bastoni.

52′ THILL: HA PAREGGIATO LO SHERIFF! Inter-Sheriff 1-1: magia su punizione del giocatore dei moldavi, che riequilibra i conti.

51′ Ammonito Dimarco che ha fermato con le cattive Bruno.

50′ Ancora Handanovic protagonista: ottima la lettura dell’estremo difensore che stoppa l’azione dello Sheriff, imbastita da Bruno e Traorè.

49′ Perisic e Dimarco combinano ancora una volta: tiro-cross dell’italiano, palla sull’esterno della rete.

47′ Handanovic comincia bene la sua ripresa bloccando un tiro di Bruno Souza.

Subito un cambio nello Sheriff: entra Radeljic, esce Castaneda.

E’ COMINCIATA LA RIPRESA A SAN SIRO!

A San Siro si va all’intervallo con i nerazzurri in vantaggio. Decide per ora un gol di Dzeko.

FINISCE IL PRIMO TEMPO: Inter-Sheriff 1-0.

45′ Dumfries scarica tutti i cavalli del suo motore sulla fascia: si prende un corner.

43′ Vicini al termine della prima frazione di gioco.

42′ PERISIC, INTER VICINA AL RADDOPPIO! Diagonale velenosissimo del croato che costringe all’intervento Celeadnic.

41′ HANDANOVIC C’E’! Il capitano dell’Inter risponde presente alla conclusione di Cristiano, che aveva ricevuto da Kolovos.

40′ Aggiornamento da Donetsk: il Real Madrid è passato in vantaggio in Ucraina, per effetto dell’autorete sfortunato firmato da Kryvtsov.

38′ Ecco la reazione dello Sheriff: Traore prova a infilarsi in area, ma la retroguardia dei padroni di casa è brava a chiudere senza patemi.

37′ Altro tentativo dell’Inter, con lo Sheriff che fatica a reagire: Dzeko per Lautaro, che prova ad avventarsi sul pallone. La sfera termina a lato della porta dei moldavi.

35′ EEEEEEEEDIN DZEEEEEEEKO! Inter-Sheriff 1-0: passano i nerazzurri con la rete del “Cigno di Sarajevo”. Sul corner è lestissimo l’attaccante dei nerazzurri a sfruttare una spizzata avversaria finalizzata a liberare, che però diventa un perfetto assist per il vantaggio dei meneghini.

34′ DIMARCO! Inter ancora vicinissima al vantaggio: Celeadnic, sulla punizione del mancino, è costretto a rifugiarsi in angolo.

32′ Lautaro, ora si fa vedere in attacco provando a saltare su un cross di Perisic: il sudamericano viene anticipato da Bruno Souza.

30′ Scollinata la mezz’ora di gioco.

29′ LAUTARO MARTINEZ SI TRAVESTE DA DIFENSORE E SALVA! Il centravanti argentino chiude su Kolovos che aveva sferrato un “cazzotto” col suo destro violento.

28′ DUMFRIES! INTER VICINISSIMA AL VANTAGGIO! L’olandese calcia da buona posizione, ma il suo fendente ha il torto di pizzicare l’esterno della rete e poi perdersi definitivamente sul fondo.

27′ Aveva provato lo Sheriff a manovrare, l’Inter però era riuscita a rubare la palla con Vidal: contropiede, con Addo che chiude.

26′ CI PROVA BARELLA! Il centrocampista azzurro controlla e calcia dal limite: non va.

23′ Tema tattico della partita: è l’Inter a tenere in mano il pallino del gioco, lo Sheriff si difende con ordine provando a ripartire.

21′ Punizione di Dimarco, nel mucchio: Celeadnic esce allontanando coi pugni.

18′ Tandem Dimarco-Perisic: conclusione dell’italiano, palla alta.

17′ ALTRA CHANCE PER I NERAZZURRI! Dzeko sfrutta il lavoro di Lautaro: conclusione, ma Celeadnic chiude lo specchio al cannoniere bosniaco.

15′ OCCASIONE PER L’INTER! Dumfries viene liberato da Dzeko in campo aperto: l’esterno olandese sbaglia il controllo, e allora Celeadnic – in uscita – gli sbarra la strada.

15′ Se ne va il primo quarto d’ora.

13′ Dulanto prova a deviare, la sua deviazione termina a lato di molto.

12′ Non rinuncia ad attaccare lo Sheriff: Cristiano pungola Skriniar, che è costretto a rintanarsi in angolo.

10′ Attacca l’Inter che colleziona una serie di corner: sull’ultimo ci prova De Vrij…palla alta sopra la traversa difesa da Celeadnic.

8′ Squillo di Dumfries, che ci prova col destro: l’esterno nerazzurro conquista un angolo.

6′ Riesce la difesa dell’Inter a gestire il pericolo.

5′ Si fa vedere ora lo Sheriff che viene avanti con Kolovos e Costanza: Dimarco si rifugia in angolo.

3′ Sugli sviluppi del corner, ci ha provato Skriniar: nulla di fatto per lui.

2′ Spinge subito l’Inter, che con Dzeko si guadagna un angolo.

SI COMINCIA! CALCIO D’AVVIO DELLA SFIDA. PALLA SUBITO NEI PIEDI DELL’INTER.

20.57 Squadre che accedono al terreno di gioco. Ora è il momento della classica musica, inconfondibile, della Champions League, poi il sorteggio.

20.55 Ricordiamo a pochi giri di lancette dal via del match, che questo è il primo confronto in assoluto tra una squadra italiana e una moldava nelle competizioni europee.

20.50 Inizia, a seicento secondi dal via, il cerimoniale di inizio della partita.

20.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami dai loro allenatori.

20.40 Riuscirà a sbloccarsi l’Inter, squadra che sin qui non ha ancora segnato nella Champions League 2021/2022? La risposta sul campo, questa sera.

20.35 Squadre in campo per il riscaldamento.

20.30 Mezz’ora al calcio d’inizio.

20.25 Si scalda l’atmosfera a San Siro. I tifosi proveranno sicuramente a spingere i nerazzurri.

20.00 Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castaneda; Bruno Souza.

Buongiorno e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Sheriff, sfida decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2021-2022.

Per gli uomini di Simone Inzaghi non c’è domani, o quasi. A San Siro, un solo obiettivo: vincere. Al momento i nerazzurri in Europa si sono resi autori di un cammino tutt’altro che brillante: nel Girone D hanno raccolto solo un punto, avendo perso col Real Madrid e avendo pareggiato contro lo Shakhtar Donetsk.

Attenzione però perchè dall’altra parte ci sono i moldavi, vera e propria rivelazione del torneo. Dopo essersi qualificati passando dai preliminari infatti, gli “Sceriffi” si sono presentati nella più grande e importante competizione europea calcistica mandando al tappeto sia lo Shakthar Donetsk di Roberto De Zerbi sia il Real Madrid di Carlo Ancelotti, quest’ultimo addirittura al Santiago Bernabeu.

Il calcio d’inizio della sfida è previsto alle ore 21.00 allo Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

INTER-SHERIFF TIRASPOL: PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Perisic, Barella, Brozovic, Dumfries; Calhanoglu; Lautaro, Dzeko.

Sheriff Tiraspol (4-2-3-1): Athanasiadis; Cristiano, Dulanto, Arboleda, Costanza; Thill, Addo; Castañeda, Kolovos, Traore; Yakhshiboev.

INTER-SHERIFF TIRASPOL: DOVE VEDERLA IN TV

Calcio d’inizio: 21:00

Diretta TV: Sky Sport

Diretta Streaming: SkyGo, NowTV, Mediaset Infinity+

Foto: Lapresse