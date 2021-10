CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.41 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.38 Giornata anonima per gli italiani, mai protagonisti nelle fasi calde del Giro dell’Emilia 2021. Il migliore si è rivelato il sempre regolare Diego Ulissi, 8°. Ci si attendeva uno squillo da Andrea Bagioli, ma il giovane della Deceuninck non ha brillato.

16.35 Ancora una volta l’approccio tattico di Evenepoel è di difficile comprensione dal punto di vista tattico. Ha attaccato a ripetizione, si è messo in testa al gruppo a tirare: non si è capito se stesse correndo per se stesso o in appoggio ad Almeida (o forse entrambe le cose?). Di sicuro il belga non dà la sensazione di gestire al meglio le energie.

16.33 L’ordine d’arrivo del Giro dell’Emilia 2021:

1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 200 125 4:54:26

2 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 150 85 0:03

3 WOODS Michael Israel Start-Up Nation 125 60 0:05

4 YATES Adam INEOS Grenadiers 100 50 0:10

5 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 85 45 0:28

6 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 70 40 1:23

7 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 60 35 1:45

8 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 50 30 1:46

9 HERMANS Ben Israel Start-Up Nation 40 26 1:50

10 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 35 22 1:59

11 DE MARCHI Alessandro Israel Start-Up Nation 30 20 2:05

12 VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma 25 18 2:09

13 SCARONI Cristian Gazprom – RusVelo 20 16 ,,

14 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka NextHash 15 14 2:11

15 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 10 12 2:15

16 CRAS Steff Lotto Soudal 5 10 2:23

17 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 5 9 2:46

18 CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën Team 5 8 3:08

19 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 5 7 3:59

20 POWLESS Neilson EF Education – Nippo 5 6 4:23

16.30 Primoz Roglic ha denotato una condizione di forma debordante: sarà il chiaro uomo da battere sabato prossimo al Giro di Lombardia.

16.28 Delusione in casa UAE Team Emirates, Tadej Pogacar non si è mai visto in questa giornata. Diego Ulissi entra comunque nella top 10.

16.26 Questo il podio del Giro dell’Emilia: 1.Primoz Roglic, 2.Joao Almeida, 3.Michael Woods.

16.22 PRIMOZ ROGLIC HA VINTO IL GIRO DELL’EMILIA! La sua fucilata a 400 metri dal traguardo, in risposta alla controffensiva di Evenepoel, si è rivelata micidiale e incontenibile per gli avversari. Niente da fare per Joao Almeida e Michael Woods, che si devono accontentare del podio. Evenepoel quinto dopo averci provato con un’azione a sorpresa rientrando da dietro, dopo essersi staccato alla Curva delle Orfanelle.

16.21 PRIMOZ ROGLIC subito sulla ruota di Evenepoel! Lo sloveno risponde al contrattacco e piazza la rasoiata micidiale! Sembra l’attacco buono, ma Almeida prova a resistergli.

16.21 EVENEPOEL RIENTRA DA DIETRO! E CONTRATTACCA! Incredibile azione del belga, che sembrava in apnea sul San Luca e invece ha approfittato di un rilassamento tra i quattro davanti per provarci.

16.20 L’uomo della Ineos non riesce a fare la differenza, rimangono in quattro davanti! 500 metri alla fine.

16.19 Agli 800 metri scatta Adam Yates!

16.18 Parte Almeida! E salta il compagno Evenepoel, come nella tornata precedente! Che sia il portoghese l’uomo di punta della Deceuninck – Quick Step?

16.17 Evenepoel detta il passo, è lui davanti in questo momento. Tutti ancora compatti, 1300 metri all’arrivo.

16.16 Roglic chiude il gruppetto e tiene d’occhio la situazione.

16.15 Cominciano gli ultimi 2100 sulla salita di San Luca!

16.14 Jonas Vingegaard ha perso qualche metro dai cinque compagni d’avventura, vediamo se riuscirà a rientrare o se Roglic dovrà fare tutto da solo.

16.13 Mancano 3 km all’ultima ascesa sul Colle di San Luca che deciderà la corsa.

16.11 Parte Evenepoel! Sembrava in difficoltà invece prova a scappare, chiudono Yates e Roglic. 6,5 km all’arrivo.

16.10 Sono questi gli uomini che si giocheranno il Giro dell’Emilia: Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick Step), João Almeida (Deceuninck – Quick Step), Adam Yates (INEOS Grenadiers), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma), Primoz Roglic (Jumbo Visma).

16.09 Mancano 8,5 km all’arrivo. Almeida vuole vendicare il secondo posto dell’edizione passata e sta correndo senza guardare in faccia nessuno.

16.08 Dopo essersi accorto che il compagno era in difficoltà Almeida si è rialzato. Azione poco comprensibile della Deceuninck – Quick Step.

16.07 Accelerazione di Almeida, che lascia sul posto il compagno e capitano Evenepoel! Ne stiamo vedendo di tutti i colori.

16.05 Ritmo regolare in questa quarta scalata a San Luca, nessuno prova ad andarsene. Il gruppo è ormai troppo distante per recuperare.

16.04 Da dietro sta provando a rientrare Daniel Martin (Israel Start-Up Nation).

16.02 Mancano 11 km all’arrivo, i battistrada affrontano per la penultima volta il Colle di San Luca.

16.01 Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick Step), João Almeida (Deceuninck – Quick Step), Adam Yates (INEOS Grenadiers), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma), Primoz Roglic (Jumbo Visma) sono gli uomini al comando.

16.00 Fatica a rientrare Steven Kruijswijk! Aveva quasi raggiunto la testa ma ha ceduto all’inizio della quarta ascesa al San Luca.

15.58 Stiamo assistendo ad una battaglia senza esclusione di colpi tra la Jumbo-Visma capitanata da Roglic e la Deceuninck–Quick-Step di Evenepoel. Finale di corsa davvero emozionante.

15.56 Clement Champoussin (AG2R Citroën) saluta la compagnia e viene riassorbito dal gruppo. Al suo posto si sta riportando nel plotoncino di testa Steven Kruijswijk.

15.54 Forcing di Evenepoel che si porta dietro Roglic! Tengono botta Yates e Woods, mentre Almeida, Vingegaard e Champoussin perdono qualche metro.

15.52 Si sta riportando sui battistrada Steven Kruijswijk, un altro tassello importante per Roglic.

15.50 Evenepoel si incarica di tirare gli uomini in fuga nel tratto di salita più duro. Condizione di forma straordinaria per il giovane fenomeno belga.

15.48 Siamo di nuovo sul San Luca! Andatura più regolare in questa terza ascesa.

15.46 In questa fase conclusiva il ritmo è davvero forsennato. Pogacar è il corridore rimasto più nascosto tra i pretendenti alla vittoria, chissà che la sua tattica non paghi nel finale.

15.44 Il gruppo insegue da vicino, 15” di ritardo. Stiamo per arrivare nuovamente sulle rampe del San Luca per la terza delle cinque ascese.

15.43 Almeida, De Marchi, Champoussin, Evenepoel, Vingegaard, Yates, Woods e Roglic: sono questi gli otto davanti ai meno 23.

15.41 Uno sfortunatissimo David Gaudu ha forato. Sta continuando a pedalare eroicamente con una ruota a terra, l’ammiraglia della (Groupama-FDJ) è dietro il gruppo e fatica a riportarsi sulla testa.

15.40 Non c’è un attimo di respiro, assistiamo a continui tira e molla tra gli uomini di testa.

15.37 Joao Almeida si è riportato sui battistrada ed ha proseguito per il suo cammino, portandosi dietro Vingegaard e lasciando gli altri corridori sul posto! Le seconde linee di Jumbo-Visma e Deceuninck–Quick-Step all’attacco.

15.35 Diversi uomini si stanno riportando sulla testa, tra questi Gaudu, Sivakov, Vingegaard. Siamo in una fase di “liberi tutti” estremamente appassionante!

15.34 I corridori affrontano ora la seconda delle cinque salite a San Luca.

15.33 Anche gli uomini di Pogacar (UAE Team Emirates) si sono messi a tirare in testa al gruppo per ricucire il gap, alleanza evidente con la EF Education-Nippo in questo frangente.

15.31 Bravissimi Carboni e Garosio (Bardiani Faizanè), che sono riusciti a tenere le ruote del quintetto in avanscoperta.

15.30 18” il margine dei battistrada sul gruppo.

15.28 Sono rimasti sorpresi gli uomini della EF Education-Nippo, che dopo aver tirato negli ultimi km non sono riusciti a mettere nessuno dei loro uomini davanti.

15.26 La corsa è definitivamente esplosa. Ripresi i due della Bardiani, si è formato un gruppetto di testa interessantissimo: Remco Evenepoel con il compagno Fausto Masnada, Primoz Roglic assieme al fidato gregario Sepp Kuss e Adam Yates.

15.24 Il primo a transitare sulla linea d’arrivo tra gli uomini del gruppo è Remco Evenepoel, che lancia l’attacco ai meno 35!

15.22 I due uomini della Bardiani Faizanè, Giovanni Carboni e Andrea Garosio, hanno salutato la compagnia di Ide Schelling e si stanno involando da soli verso il primo dei cinque passaggi sul traguardo. Gruppo a 47”.

15.20 Fausto Masnada (Deceuninck–Quick-Step) e Sergio Higuita (EF Education-Nippo) guidano il gruppo nel tratto più duro della salita. La fuga è già nel mirino.

15.18 Bais e Milesi si staccano subito, rimangono in tre davanti.

15.17 I fuggitivi sono ora sulle rampe del Colle di San Luca. Gruppo in rimonta a 1’10”.

15.16 C’è grande battaglia davanti al gruppo per guadagnare le prime posizioni ed affrontare in testa la stretta salita.

15.14 2100 metri con pendenza media in doppia cifra e punte vicine al 20%: questi sono i numeri della salita verso il Santuario di San Luca, uno degli scenari più duri nel panorama ciclistico mondiale.

15.11 Tra 4 km i corridori approcceranno il circuito finale che comprende le cinque ascese al Colle di San Luca. La corsa entra dunque nel vivo.

15.09 Ricapitoliamo la situazione: 44 km all’arrivo, Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Andrea Garosio (Bardiani Csf Faizanè), Giovanni Carboni (Bardiani Csf Faizanè), Davide Bais (Eolo-Kometa), Lorenzo Milesi (Beltrami Tsa Tre Colli) conservano 2’05” sul gruppo.

15.07 Difficile stabilire chi tra gli uomini in rosa del Team statunitense è il più indicato per tentare l’assalto alla vittoria. Uran ha collezionato tanti piazzamenti al Giro dell’Emilia, Higuita ha ottime doti di scalatore e Powless ha corso da protagonista nell’ultimo Mondiale.

15.04 C’è grande accordo tra i battistrada, cambi regolari e vantaggio che torna a salire: 2′ il gap sul gruppo tirato dagli uomini della EF Education-Nippo.

15.02 Questo il passaggio al secondo GPM: 1.Giovanni Carboni (Bardiani Csf Faizanè), 2.Andrea Garosio (Bardiani Csf Faizanè), 3.Lorenzo Milesi (Beltrami Tsa Tre Colli).

14.59 Superate le tre ore e mezza di corsa, mancano 52 km al traguardo.

14.57 Il plotone ha decisamente accelerato sulle rampe del secondo GPM, ridotto a 1’40” il distacco dalla testa della corsa.

14.52 I battistrada hanno appena scollinato sul Monte Luminasio, a breve l’aggiornamento sul ritardo del gruppo.

14.50 Il Monte Luminasio ha rimescolato le carte per quanto riguarda la fuga, questi i corridori al comando: Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Andrea Garosio (Bardiani Csf Faizanè), Giovanni Carboni (Bardiani Csf Faizanè), Davide Bais (Eolo-Kometa), Lorenzo Milesi (Beltrami Tsa Tre Colli).

14.47 Anche Matteo Baseggio (General Store) è in difficoltà e fatica a tenere il ritmo degli uomini di testa.

14.45 La fuga si avvicina al GPM del Monte Luminasio, mancano poco più di 70 km all’arrivo.

14.42 L’ex CT della Nazionale Italiana Davide Cassani vinse ben tre edizioni del Giro dell’Emilia tra il ’90 e il ’95.

14.39 Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli), Davide Bais (Eolo-Kometa) e Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) stanno faticando in salita e in questo momento perdono le ruote dei compagni di fuga.

14.36 Questi gli otto battistrada: Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli), Andrea Garosio, Giovanni Carboni (Bardiani CSF Faizanè), Davide Bais (Eolo-Kometa), Joab Schneiter (Vini Zabù), Lorenzo Milesi (Beltrami Tsa Tre Colli), Matteo Baseggio (General Store), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe).

14.32 Anche il gruppo sta affrontando le prime rampe del Monte Luminasio.

14.29 Nel 1972 arrivò la prima vittoria straniera al Giro dell’Emilia: in quell’occasione trionfò il “Cannibale” Eddy Merckx.

14.27 Si è conclusa intanto la gara femminile in vetta al Colle di San Luca: vince Mavi Garcia (Ale Btc City Ljubljana) davanti a Sierra Canadilla (A.R. Monex), e Rachel Neylan (Parkhotel Valkenburg).

14.24 I battistrada hanno iniziato la salita del Monte Luminasio (7,3km al 9% di pendenza media, con punte arcigne del 18%).

14.21 Situazione immutata negli ultimi frangenti, sempre 4 minuti da recuperare per il gruppo.

14.19 Paul Wright (Mg. KVis) ha perso le ruote dei compagni di fuga.

14.16 Quella di oggi è l’edizione numero 104 di questa tradizionale classica nostrana. Il primo Giro dell’Emilia si svolse nel 1909 e fu vinta da uno dei pionieri del ciclismo italiano, Eberardo Pavesi.

14.12 I battistrada sono quasi alle porte di Marzabotto, cittadina che spesso e volentieri ospita il passaggio del Giro dell’Emilia. Il comune è tristemente noto per l’eccidio del 1944 perpetrato dai nazifascisti.

14.09 Nella seconda parte della discesa è tornato ad aumentare il margine della fuga, che ora sfiora i 4 minuti.

14.06 Ricordiamo la composizione del gruppo di testa: Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli), Andrea Garosio, Giovanni Carboni (Bardiani CSF Faizanè), Davide Bais (Eolo-Kometa), Joab Schneiter (Vini Zabù), Lorenzo Milesi (Beltrami Tsa Tre Colli), Matteo Baseggio (General Store), Paul Wright (Mg. KVis) e Ide Schelling (Bora-Hansgrohe).

14.03 100 km al traguardo in questo momento. Ci si dirige verso il comune di Marzabotto per approcciare la seconda asperità di giornata, il Monte Luminasio.

14.00 Davide Bais si è riportato nel gruppo di testa dopo il cambio ruota.

13.58 Sarà un finale infuocato quello che attende i corridori quest’oggi: ben 5 ascese al mitico Colle di San Luca incoroneranno il vincitore della 104esima edizione del Giro dell’Emilia.

13.55 Davide Bais (Eolo-Kometa) ha forato nel tratto in discesa. Il 23enne originario di Rovereto dovrà darsi da fare per rientrare sulla fuga.

13.52 Un nuovo aggiornamento cronometrico dà il gruppo in forte rimonta: 3’30” il gap dalla testa della corsa in questo momento.

13.49 Primoz Roglic è uno dei grandi favoriti quest’oggi. L’ex saltatore sugli sci sloveno ha vinto il Giro dell’Emilia nel 2019.

13.47 I corridori stanno affrontando la lunga discesa del Passo Brasa e si dirigono verso le rampe dell’inedito Monte Luminasio.

13.44 Il margine dei nove battistrada sul plotone è di 4’20” quando mancano poco più di 100 km al traguardo.

13.42 I primi a transitare al GPM sono stati nell’ordine: 1.Paul Wright (Mg.KVis Vpm), 2.Joab Schneiter (Vini Zabù) 3.Giovanni Carboni (Bardiani Csf Faizanè).

13.39 Anche il gruppo ha superato il GPM del Passo Brasa.

13.36 Lorenzo Milesi (Beltrami Tsa Tre Colli), classe 2002, è il più giovane tra i corridori in fuga. Si è laureato Campione Italiano Juniores a cronometro l’anno passato.

13.33 Filippo Dignani (Work Service Marchiol) è stato ripreso dal gruppo.

13.30 I fuggitivi: Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli), Andrea Garosio, Giovanni Carboni (Bardiani CSF Faizanè), Davide Bais (Eolo-Kometa), Joab Schneiter (Vini Zabù), Lorenzo Milesi (Beltrami Tsa Tre Colli), Matteo Baseggio (General Store), Paul Wright (Mg. KVis) e Ide Schelling (Bora-Hansgrohe). Finita la scalata al Passo Brasa.

13.27 Nel gruppo di testa è riuscito a portarsi anche l’olandese Ide Schelling (Bora-Hansgrohe).

13.24 Resiste il margine di 4’30” da parte degli otto fuggitivi.

13.18 I fuggitivi sono sempre più vicini a svettare sul Passo Brasa.

13.13 La composizione della fuga: Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli), Andrea Garosio, Giovanni Carboni (Bardiani CSF Faizanè), Davide Bais (Eolo-Kometa), Joab Schneiter (Vini Zabù), Lorenzo Milesi (Beltrami Tsa Tre Colli), Matteo Baseggio (General Store), Paul Wright (Mg. KVis).

13.08 Dignani ha completamente mollato, il gruppo è vicino a riprenderlo.

13.05 I fuggitivi tornano a guadagnare qualcosa: margine di 4’30”.

13.00 Il gruppo per ora non sta spingendo al massimo, mantenendo lo svantaggio attorno ai 4’10”.

12.55 Filippo Dignani ha perso terreno dagli altri fuggitivi. Ritardo di una trentina di secondi per lui.

12.53 Mancano 17 chilometri alla vetta del Passo Brasa.

12.49 Siamo a 140 chilometri dall’arrivo.

12.43 Gruppo che inizia a smuoversi: 4’12” dai fuggitivi.

12.38 Ascesa lunghissima verso il Brasa, che terminerà solo attorno al chilometro 75.

12.35 La composizione del gruppetto in fuga: Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli), Andrea Garosio, Giovanni Carboni (Bardiani CSF Faizanè), Davide Bais (Eolo-Kometa), Joab Schneiter (Vini Zabù), Lorenzo Milesi (Beltrami Tsa Tre Colli), Matteo Baseggio (General Store), Paul Wright (Mg. KVis) e Filippo Dignani (Work Service).

12.30 Il gruppo ha lasciato andare la fuga: margine superiore ai quattro minuti. Iniziata l’ascesa verso Passo Brasa.

12.25 Fuggitivi vicinissimi a Valsamoggia, situato dopo 32 chilometri dalla partenza.

12.19 Fra sei chilometri si passerà sul secondo traguardo volante di giornata, quello di Valsamoggia.

12.15 Per loro un margine di soli venti secondi.

12.11 In nove hanno preso un po’ di margine: Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli), Andrea Garosio, Giovanni Carboni (Bardiani CSF Faizanè), Davide Bais (Eolo-Kometa), Joab Schneiter (Vini Zabù), Lorenzo Milesi (Beltrami Tsa Tre Colli), Matteo Baseggio (General Store), Paul Wright (Mg. KVis) e Filippo Dignani (Work Service).

12.06 Il gruppo è sul traguardo volante di Zola Pedrosa. Ad ora tanti scatti, ma nessuno riesce ad andare via.

12.02 In gruppo figura anche Juri Zanotti: campione italiano, vice campione europeo e mondiale U23 di cross country, per lui è la prima gara su strada dopo cinque anni. L’azzurro è stato ingaggiato come stagista dalla Bardiani CSF Faizanè.

11.56 In archivio i primi 15 chilometri di corsa.

11.53 Ricordiamo che i primi 20 chilometri saranno un percorso che toccheranno i centri di Anzola Emilia e Zola Pedrosa. Al chilometro 19,8 il primo traguardo volante di giornata.

11.49 Continuano gli scatti, alcuni corridori prendono terreno.

11.45 Sono 162 gli atleti che si sfideranno per uscire vittoriosi da questi 195 chilometri.

11.42 Cominciata la corsa, cominciati i primi scatti per andare subito in fuga.

11.34 Tra gli italiani, attenzione ad Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), vincitore nel 2018, Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe) e Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

11.31 Sta prendendo il via la centoquattresima edizione del Giro dell’Emilia!

11.28 Anche quest’anno percorso assai duro: attesa per gli ultimi 40 chilometri, con le cinque scalate al San Luca, ma c’è anche molta curiosità per capire quanta selezione farà il Monte Luminasio, new entry per quest’anno.

11.25 I corridori hanno cominciato il trasferimento verso il Municipio di Zola Pedrosa, dove ci sarà la partenza ufficiale.

11.23 Poco dietro, un gruppetto di uomini pericolosissimi: Aleksandr Vlasov (Astana-PremierTech) e Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), primo e secondo lo scorso anno, ma anche Thibaut Pinot, Nairo Quintana, Tim Wellens, Tanel Kangert, Pavel Sivakov, Adam Yates e Tao Geoghegan Hart.

11:20 Il parterre di partecipanti quest’anno è davvero ricco: spiccano nel gruppo Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

11.17 Arrivata all’edizione numero 104, anche quest’anno il percorso premierà i grandi scalatori in questo importante appuntamento di fine stagione.

11.13 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro dell’Emilia 2021!

Foto: LaPresse