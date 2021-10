Primoz Roglic ha vinto il Giro dell’Emilia 2021, gara che si è rivelata estremamente appassionante e avvincente. Questa classica ciclistica del calendario italiana, andata in scena oggi (sabato 2 ottobre), non ha deluso le aspettative ed è stata decisamente combattuta. I cinque giri del circuito finale di nove chilometri a Bologna si concludevano con la sempre dura salita del San Luca (2,1 km al 9,4% di pendenza media) e hanno fatto grande selezione, come da tradizione di questo appuntamento in terra emiliana.

A tre giri dal termine sonno scappati via grandi big come il belga Remco Evenepoel, lo sloveno Primoz Roglic, il portoghese Joao Almeida, il danese Jonas Vingegaard, il britannico Adam Yates, il canadese Michael Woods. Nella penultima tornata Almeida ha fatto un forcing, mandando in difficoltà Evenepoel. Il giovane talento è poi riuscito a rientrare e ha addirittura attaccato quando mancavano 7 km al traguardo, prontamente marcato da Roglic.

All’ultimo chilometro, all’altezza della Curva delle Orfanelle, Evenepoel si pianta e scatta Yates. Roglic, Woods e Almeida non concedono nulla al britannico. Questi quattro però si guardano, Evenepoel rientra clamorosamente quando mancano 500 metri e parte in contropiede! Primoz Roglic se ne accorge, rilancia l’andatura e vince questa classica per la seconda volta. Di seguito l’ordine d’arrivo, il risultato e la classifica del Giro dell’Emilia 2021.

ORDINE D’ARRIVO GIRO DELL’EMILIA 2021: RISULTATO E CLASSIFICA

1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 200 125 4:54:26

2 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 150 85 0:03

3 WOODS Michael Israel Start-Up Nation 125 60 0:05

4 YATES Adam INEOS Grenadiers 100 50 0:10

5 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 85 45 0:28

6 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 70 40 1:23

7 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 60 35 1:45

8 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 50 30 1:46

9 HERMANS Ben Israel Start-Up Nation 40 26 1:50

10 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 35 22 1:59

11 DE MARCHI Alessandro Israel Start-Up Nation 30 20 2:05

12 VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma 25 18 2:09

13 SCARONI Cristian Gazprom – RusVelo 20 16 ,,

14 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka NextHash 15 14 2:11

15 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 10 12 2:15

16 CRAS Steff Lotto Soudal 5 10 2:23

17 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 5 9 2:46

18 CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën Team 5 8 3:08

19 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 5 7 3:59

20 POWLESS Neilson EF Education – Nippo 5 6 4:23

21 BERTHET Clément AG2R Citroën Team 5 5 4:27

22 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 5 4 4:29

23 VELASCO Simone Gazprom – RusVelo 5 3 4:42

24 URÁN Rigoberto EF Education – Nippo 5 2 5:21

25 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 5 1 ,,

26 GAUDU David Groupama – FDJ 5 5:41

27 LATOUR Pierre Team TotalEnergies 5 ,,

28 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 5 ,,

29 HIGUITA Sergio EF Education – Nippo 5 ,,

30 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 5 ,,

31 BAGIOLI Andrea Deceuninck – Quick Step 3 ,,

32 GESBERT Élie Team Arkéa Samsic 3 5:56

33 SAVINI Daniel Bardiani-CSF-Faizanè 3 6:01

34 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 3 6:17

35 HÄNNINEN Jaakko AG2R Citroën Team 3 ,,

36 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 3 ,,

37 VALTER Attila Groupama – FDJ 3 6:27

38 GAROSIO Andrea Bardiani-CSF-Faizanè 3 6:47

39 GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo 3 6:52

40 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 3 7:33

41 WHELAN James EF Education – Nippo 8:07

42 QUINTANA Dayer Team Arkéa Samsic ,,

43 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 8:10

44 BADILATTI Matteo Groupama – FDJ ,,

45 LUCCA Riccardo General Store Essegibi F.lli Curia ,,

46 CHIRICO Luca Androni Giocattoli – Sidermec 8:27

47 BAIS Mattia Androni Giocattoli – Sidermec ,,

48 FETTER Erik EOLO-Kometa ,,

49 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 8:30

50 BERNARD Julien Trek – Segafredo ,,

51 COLLEONI Kevin Team BikeExchange 8:41

52 COVILI Luca Bardiani-CSF-Faizanè 8:46

53 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe 9:10

54 ZARDINI Edoardo Vini Zabù 9:32

55 ZOCCARATO Samuele Bardiani-CSF-Faizanè 10:38

DNF VUILLERMOZ Alexis Team TotalEnergies –

DNF SÁNCHEZ Luis León Astana – Premier Tech –

DNF RODRÍGUEZ Cristián Team TotalEnergies –

DNF FELLINE Fabio Astana – Premier Tech –

DNF BEVILACQUA Mattia Vini Zabù –

DNF ROMO Javier Astana – Premier Tech –

DNF PETELIN Jan Vini Zabù –

DNF PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team –

DNF PEARSON Daniel Vini Zabù –

DNF GROßSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe –

DNF MILESI Lorenzo Beltrami TSA – Tre Colli –

Foto: Lapresse