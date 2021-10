Primoz Roglic ha vinto il Giro dell’Emilia 2021, imponendosi per la seconda volta in questa classica del calendario ciclistico italiano dopo il sigillo del 2019. Lo sloveno ha piazzato una micidiale rasoiata a 500 metri dal traguardo posto in cima al San Luca, rispondendo all’attacco in contropiede del belga Remco Evenepoel, e si è imposto per distacco sulla collina di Bologna. L’ultima salita, 2,1 km con 9,4% di pendenza media da ripetere per cinque volte, ha come sempre fatto la differenza e ha reso questa corsa decisamente spettacolare.

Il vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna, che in questa località conquistò anche la cronometro d’apertura del Giro d’Italia 2019, ha avuto la meglio sul portoghese Joao Almeida e sul canadese Michael Woods. Il balcanico sembra essere decisamente pronto per il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione in programma tra sette giorni. L’alfiere della Jumbo-Visma ha palesato uno stato di forma davvero eccezionale e ha espresso tutta la sua soddisfazione nelle dichiarazioni rilasciate al termine della gara.

“Abbiamo avuto la corsa sotto controllo tutto il giorno. L’intero team ha contribuito – spiega lo stesso Roglic. A una quarantina di chilometri dall’arrivo abbiamo raggruppato alcuni corridori forti. È stato un grande scenario che io e Jonas c’eravamo e poco prima anche Sepp. Abbiamo corso con attenzione tutto il giorno ed eravamo dove volevamo. A poche centinaia di metri dall’arrivo ho visto la mia occasione e ho deciso di attaccare. Per fortuna avevo le gambe buone e sono riuscito a vincere. Ancora una volta ho apprezzato il pubblico a bordo strada. Questo rende questa vittoria ancora più bella“.

Lo sloveno ha poi concluso: “Ho molti bei ricordi di questa salita e sono contento di aver potuto aggiungerne uno oggi. Spero di poter tornare di nuovo qui in futuro e lottare di nuovo per la vittoria. Il focus ora è sulla Milano-Torino e su Il Lombardia. Sono pronto a chiudere bene la stagione“.

Foto: Lapresse