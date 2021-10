LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: Elia Viviani e Dainese ci provano, ma occhio a Lutsenko

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenuti alla Diretta LIVE del Giro del Veneto 2021! Sarà l’ultima settimana di corsa in Italia per questa stagione, ma in questo caso parliamo di un graditissimo ritorno: il Giro torna dopo nove anni, arrivato alla 84esima edizione.

I corridori attraverseranno le province di Padova e Vicenza, in un percorso di 168,8 km: si parte alle 12 a Cittadella, si passa per il centro cittadino di Vicenza, per poi ad arrivare alla Discesa degli Olivi; i punti critici e presumibilmente decisivi saranno le due salite del Rovolon e del Roccolo, a pochi chilometri dal traguardo.

L’arrivo è previsto alle ore 16 a Padova in una delle piazze più grandi d’Europa, Prato della Valle; in totale il tracciato prevede 1650 metri di dislivello, si preannuncia dunque una gara dura, ma potranno approfittarne i corridori velocisti che sapranno resistere, soprattutto, alla salita del Roccolo.

Occhi puntati inevitabilmente sul fresco vincitore della Coppa Agostoni, il kazako Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), che subito dopo la vittoria di lunedì ha annunciato che avrebbe partecipato al Giro del Veneto per fare esperienza; per quanto riguarda invece i nostri corridori, ci sono buone chances di un risultato positivo, date le caratteristiche del percorso, per Elia Viviani (Cofidis) e Alberto Dainese (DSM).

La diretta televisiva e in streaming di RAI ed Eurosport inizierà alle 14:30. La nostra diretta testuale comincerà alle 12, al via della gara. Vi aspettiamo!

Foto: Lapresse