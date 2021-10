LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2021 in DIRETTA: FARFALLE INCANTEVOLI!!! Oro con cerchi e clavette!!! Argento Italia alle 5 palle

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

ITALIA CAMPIONESSA DEL MONDO CON CERCHI E CLAVETTE

ITALIA MEDAGLIA D’ARGENTO CON LE CINQUE PALLE

MEDAGLIERE MONDIALI GINNASTICA RITMICA: ITALIA SECONDA

11.33: Per il Mondiale in Giappone di ginnastica ritmica è tutto, grande Italia e grazie per averci seguito. Buona domenica!

11.32: Si chiude con quattro splendide medaglie la spedizione italiana a Kitakyushu: l’oro a squadre con cerchi e clavette, argento a squadre alle 5 palle e nell’all around e bronzo di Sofia Raffaeli al cerchio

11.30: Anche a Kitakyushu, dunque, suonerà l’inno di Mameli grazie a Martina CENTOFANTI, Agnese DURANTI, Alessia MAURELLI, Daniela MOGUREAN, Martina SANTANDREA. Applausi per tutto lo staff tecnico

11.29: Arriva un altro trionfo per lo sport italiano! L’oro dell’Italia nella gara a squadre con cerchi e clavette. Azzurre perfette, argento, una volta tanto, per la Russia e bronzo per le padrone di casa del Giappone

11.27: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 40.950 per la Russia che è d’argento!!!

11.26: Attesa spasmodica per il punteggio delle russe

11.23: Una perdita e qualche sbavatura per le russe che partono dal 42.100 della qualificazione dove non avevano commesso errori gravi. Attendiamo……….

11.20: E’ SICURO L’ARGENTO!!! 42.275 (33.700 + 8.575) il punteggio delle azzurre e dunque solo la Russia potrà battere la squadra italiana. E’ proprio la formazione russa a chiudere il programma dei mondiali ma ancora una volta l’Italia si è migliorata rispetto alle qualificazioni

11.17: Incantevole la prova della squadra italiana con cerchi e clavette! Nessun errore, grande ritmo e grande espressività. Si può puntare in alto! Si parte dal 41.650 della qualificazione ma si può fare meglio

11.13: Ricorso delle cinesi, l’Ucraina totalizza il punteggio 38.550 e si colloca al quinto posto. Ma è il momento dell’Italia! Assalto al podio per le azzurre che con cerchi e clavette puntano alla terza medaglia iridata di questa edizione

11.12: Qualche errore di troppo per le ucraine che difficilmente potranno inserirsi nella lotta medaglie

11.08: Punteggio di 38.750 per l’Azerbaijan dopo il ricorso, punteggio di 40.850 per la Cina che per 0.050 è dietro al Giappone. Ora tocca all’Ucraina

11.05: Esercizio senza particolari sbavature delle cinesi che danno l’assalto alla prima posizione provvisoria

11.02: Punteggio di 38.650 per la squadra azera che si colloca al terzo posto provvisorio dietro la Spagna. Ora in pedana c’è la Cina, quarta in qualificazione a caccia di un podio

11.00: Prova senza errori gravi per l’Azerbaijan

10.55: Il Giappone va al comando con 40.900. Nonostante le sbavature e la perdita la squadra giapponese riesce a fare meglio di addirittura un punto rispetto alla qualificazione. Ora tocca all’Azerbaijan

10.53: Una perdita per il Giappone che potrebbe perdere terreno rispetto al 39.900 che aveva fruttato il quinto posto della qualificazione

10.49: Punteggio di 37.150 (30.200 + 6.950) e la Bielorussia che era stata terza in qualificazione va addirittura dietro alla Spagna. Ora tocca alle padrone di casa giapponesi

10.47: C’è un ricorso della Spagna, prestazione discreta delle bielorusse che commettono anche un paio di sbavature evidenti

10.43: Il primo punteggio della gara è il 38.850 (31.900 + 7.150) delle spagnole che fanno peggio rispetto alla qualificazione. Tocca alla Bielorussia che vuole prendersi il podio

10.42: Prova con qualche imprecisione delle spagnole

10.38: E’ il momento della Spagna in pedana. L’Italia si esibirà per settima, prima della Russia

10.35: Questo il programma di gara della finale di cerchi e clavette:

1 Spagna

2 Bielorussia

3 Giappone

4 Azerbaijan

5 Cina

6 Ucraina

7 Italia

8 Russia

10.28: Oro alla Russia con 46.000, argento per l’Italia che si è issata fino al 45.600 a pochissimo dalle russe e bronzo per il Giappone con 44.500

10.24: E’ argento per l’Italia! Il Brasile chiude con 37.650 e si inserisce al settimo posto. Arriva dunque la terza medaglia iridata per la spedizione azzurra e non è finita! Tra poco la gara a cerchi e clavette

10.20: il punteggio della Cina è di 42.450 (33.800 + 8.650) che significa quinto posto provvisorio. Si può dire che l’Italia sarà d’argento perchè il Brasile che chiude la gara non rappresenta una minaccia per le azzurre

10.18: Bell’esercizio delle cinesi che però non dovrebbero rappresentare un problema per l’Italia a cui, a seguito di un ricorso, è stato aggiunto uno 0.100 e dunque il punteggio è di 45.600

10.13: E’ SECONDO POSTO PER L’ITALIA!!! 45.500 (36.800 + 8.700) il punteggio delle azzurre che balzano alle spalle della Russia e andranno a prendersi un’altra medaglia. Tra le squadre più importanti l’Italia è stata l’unica a migliorarsi rispetto all’all around. Tocca alla Cina

10.12: Attendiamo il risultato della squadra azzurra che in qualificazione aveva ottenuto 44.350

10.10: Prova positiva della squadra italiana, con una piccola incertezza esattamente a metà dell’esercizio. Vedremo quanto inficierà sul risultato finale

10.08: Una sbavatura per la squadra italiana dopo un ottimo avvio

10.06: E’ il momento delle azzurre che danno l’assalto al podio!

10.03: La Bielorussia chiude la sua prestazione con un punteggio di 44.100. Anche per la squadra bielorussa qualcosa in meno rispetto alla gara dell’all around e terza posizione provvisoria.

10.00: Secondo posto provvisorio per il Giappone con il punteggio di 44.100 (36.300 + 8.200). Limitati i danni per la perdita, anche se hanno perso quasi un punto rispetto alla qualificazione. Ora in pedana la Bielorussia, bronzo nell’All Around

9.58: Bella prova della squadra giapponese che, nonostante una sbavatura, può aspirare ad un posto sul podio

9.54: Punteggio di 38.050 (31.000 + 7.050) per l’Azerbaijan che si inserisce al secondo posto alle spalle della Russia. E’ il momento del Giappone

9.52: Un errore grave anche per l’Azerbaijan che esce dalla zona podio

9.46: Punteggio di 35.900 (29.100 + 6.800) per le francesi che pagano a caro prezzo la perdita iniziale, peggiorando il risultato della qualificazione. In pedana c’è l’Azerbaijan

9.44: Qualche problema in apertura di esercizio per la Francia che si riprende e porta a termine la prova senza altri errori

9.41: Punteggio di 46.000 (37.400 + 8.600) per le russe che hanno fatto leggermente peggio rispetto alla gara dell’All Around

9.39: Grande prestazione della squadra russa. Non ci sono errori di sorta, anzi l’esecuzione è stata al limite della perfezione. Saràò quasi impossibile batterla. Attendiamo il punteggio, nel frattempo in pedana c’è la Francia che ha centrato un po’ a sorpresa l’ingresso nella finale di specialità

9.34: Subito la Russia in pedana. E’ la grande favorita di questa gara

9.32: E’ il momento della presentazione delle squadre impegnata nella gara delle 5 palle

9.31: Questa la composizione della squadra azzurra che si esibirà per sesta nella prima gara:

Martina CENTOFANTI

Agnese DURANTI

Alessia MAURELLI

Daniela MOGUREAN

Martina SANTANDREA

9.28: Questo, invece, l’ordine di entrata della gara che avrà inizio alle 10.23 ora italiana con cerchi e clavette:

1 Spagna

2 Bielorussia

3 Giappone

4 Azerbaijan

5 Cina

6 Ucraina

7 Italia

8 Russia

9.25: Questo il programma della gara che si disputerà fra pochi minuti, con le 5 palle:

1 Russia

2 Francia

3 Azerbaijan

4 Giappone

5 Bielorussia

6 Italia

7 Cina

8 Brasile

9.22: Russia su tutte ma anche Cina, Giappone e Bielorussia possono essere le rivali più pericolose per la squadra azzurra che ha tutte le carte in regola per puntare al podio

9.19: L’Italia punta a essere grande protagonista in questa giornata, le Farfalle vanno a caccia di altre medaglie dopo aver conquistato l’argento nell’all-around. Le azzurre, nella gara che valeva per il titolo all around e come qualificazione per la giornata di oggi, sono state quarte nelle 5 palle ma con punteggi molto vicini alla zona podio e seconde nell’esercizio con cerchi e clavette

9.16: Le squadre si daranno battaglia per conquistare i due titoli iridati in palio, quello delle 5 palle e dei cerchi e clavette e per regalarsi nuove gioie dopo il concorso generale disputato due giorni fa

9.13: Oggi va in scena l’ultima giornata di gare a Kitakyushu (Giappone), cala il sipario sulla rassegna iridata e si assegnano le ultime medaglie. Spazio alle Finali di Specialità per i gruppi

9.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quinta e ultima giornata dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica

Farfalle a caccia di nuove medaglie

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica. Oggi va in scena l’ultima giornata di gare a Kitakyushu (Giappone), cala il sipario sulla rassegna iridata e si assegnano le ultime medaglie. Spazio alle Finali di Specialità per i gruppi: le squadre si daranno battaglia per conquistare i due titoli iridati in palio e per regalarsi nuove gioie dopo il concorso generale disputato due giorni fa. Si preannuncia grande spettacolo e ne vedremo sicuramente delle belle in conclusione di una competizione che ha fatto divertire tutti gli appassionati dei piccoli attrezzi.

L’Italia punta a essere grande protagonista in questa giornata, le Farfalle vanno a caccia di altre medaglie dopo aver conquistato l’argento nell’all-around. Alessia Maurelli e compagne hanno tutte le carte in regola per ruggire e mettere la ciliegina sulla torta a una stagione eccezionale. Le azzurre se la dovranno vedere con Russia, Bielorussia, Cina, Giappone nella loro rincorsa verso il podio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità ai Mondiali 2021 di ginnastica ritmica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: © Ph by Simone Ferraro / FGI