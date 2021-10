LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2021 in DIRETTA: le Farfalle cercano il colpaccio nelle finali di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Farfalle a caccia di nuove medaglie

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica. Oggi va in scena l’ultima giornata di gare a Kitakyushu (Giappone), cala il sipario sulla rassegna iridata e si assegnano le ultime medaglie. Spazio alle Finali di Specialità per i gruppi: le squadre si daranno battaglia per conquistare i due titoli iridati in palio e per regalarsi nuove gioie dopo il concorso generale disputato due giorni fa. Si preannuncia grande spettacolo e ne vedremo sicuramente delle belle in conclusione di una competizione che ha fatto divertire tutti gli appassionati dei piccoli attrezzi.

L’Italia punta a essere grande protagonista in questa giornata, le Farfalle vanno a caccia di altre medaglie dopo aver conquistato l’argento nell’all-around. Alessia Maurelli e compagne hanno tutte le carte in regola per ruggire e mettere la ciliegina sulla torta a una stagione eccezionale. Le azzurre se la dovranno vedere con Russia, Bielorussia, Cina, Giappone nella loro rincorsa verso il podio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità ai Mondiali 2021 di ginnastica ritmica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: © Ph by Simone Ferraro / FGI