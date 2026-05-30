LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia cerca risposte nella gara a squadre all-around

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Buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale entra nel vivo a Varna (Bulgaria), dove va in scena la finale dell’all around a squadre. La finale del concorso generale a squadre rappresenta uno dei momenti più delicati e significativi della stagione per l’Italia. Le Farfalle azzurre si presentano sulla pedana di Varna, in Bulgaria, con l’obiettivo di offrire finalmente una prestazione convincente e di mostrare segnali concreti di crescita dopo un avvio di anno complicato sul piano dei risultati.

Il movimento italiano sta infatti vivendo una fase di profonda transizione tecnica e generazionale. Dopo il ritiro di molte delle protagoniste che avevano portato la squadra ai vertici mondiali e olimpici, è iniziato un difficile percorso di rifondazione, che finora non ha ancora prodotto i risultati sperati. Le tappe di Coppa del Mondo hanno evidenziato una squadra ancora alla ricerca della propria identità, spesso penalizzata da errori esecutivi, da una limitata continuità negli esercizi e da una difficoltà generale nel competere con le grandi potenze della disciplina.

A rendere ancora più complessa la situazione è stato anche il lavoro sviluppato parallelamente tra Desio e Chieti, una soluzione che almeno in questa fase non sembra aver garantito i benefici auspicati. Per l’appuntamento continentale, però, toccherà al gruppo di Chieti provare a cambiare il corso degli eventi e a rilanciare le ambizioni azzurre. A difendere i colori italiani saranno Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi, ginnaste giovani chiamate a confrontarsi con una delle competizioni più difficili della stagione. Per loro la finale all-around non rappresenta soltanto una gara, ma anche una preziosa occasione per accumulare esperienza internazionale e dimostrare di poter raccogliere l’eredità delle grandi Farfalle del recente passato.

L’obiettivo del podio appare sulla carta estremamente complicato. La concorrenza sarà infatti di altissimo livello e comprende nazionali che negli ultimi anni hanno dominato la scena internazionale. In prima fila ci sono le tradizionali corazzate di Russia e Bielorussia, squadre dotate di una profondità tecnica impressionante e di esercizi dal coefficiente elevatissimo. Da seguire con particolare attenzione anche la Bulgaria, che potrà contare sul sostegno del pubblico di casa e su una tradizione storica che la rende sempre una delle favorite. Non meno pericolose appaiono Israele, stabilmente tra le migliori realtà mondiali della ritmica, oltre ad Azerbaijan, Ucraina e Spagna, nazionali che dispongono di gruppi molto competitivi e che puntano apertamente alle posizioni di vertice della classifica.

Per l’Italia, dunque, il risultato finale sarà importante, ma ancora di più conteranno la qualità delle esecuzioni, la riduzione degli errori, la solidità mentale nei momenti decisivi e la capacità di mostrare quei progressi che finora si sono visti soltanto a sprazzi. In una fase di ricostruzione così delicata, una prestazione convincente potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per il futuro delle Farfalle azzurre, chiamate a ritrovare fiducia e competitività sulla strada che conduce ai grandi appuntamenti internazionali dei prossimi anni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale entra nel vivo a Varna (Bulgaria), dove va in scena la finale dell’all around a squadre, cronaca in tempo reale, attrezzo dopo attrezzo, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le gare prenderanno il via alle ore 09.00!