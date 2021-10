L’Italia è insaziabile ai Mondiali 2021 di ginnastica ritmica e conquista una spettacolare medaglia d’argento nella Finale di Specialità con le cinque palle. Le Farfalle, che due giorni fa si erano laureate vice campionesse del mondo nel concorso generale (unica prova presente anche alle Olimpiadi), si sono replicate nel primo atto conclusivo con i singoli attrezzi. Le azzurre, bronzo nell’all-around ai Giochi di ormai tre mesi fa, si sono rese protagoniste di un meraviglioso esercizio sulla pedana di Kitakyushu (Giappone), ribadendo ancora una volta tutta la loro classe ed eleganza innata.

Alessia Maurelli (capitana), Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea sono state impeccabili sulle note di “Butterfly Ninja” di Maxime Rodriguez, ottenendo un superlativo 45.600 (36.900 per le difficoltà, 6.5 di corpo e 30.4 di attrezzo; 8.700 per l’esecuzione, con 1.100 di detrazione per la parte tecnica e 0.200 di decurtazione per la parte artistica), migliorando di 1.250 quanto fatto venerdì mattina sul giro completo.

Le ragazze della DT Emanuela Maccarani, forse alla sua ultima uscita nel suo attuale ruolo (dipenderà da come andranno le elezioni in seno alla Federazione Internazionale), si sono dovute arrendere soltanto alla solita Russia (46.000), che l’altro ieri si era laureata Campionessa del Mondo per la quinta volta consecutiva nel concorso generale.

Per l’Italia si tratta della dodicesima medaglia iridata con il singolo attrezzo, addirittura l’ottava d’argento (sei consecutive tra il 2005 e il 2013) in un palmares in cui spiccano i titoli del 2015 e del 2017. Le Farfalle torneranno in pedana tra pochi minuti per disputare la Finale dell’esercizio “misto” (tre cerchi e quattro clavette) con l’obiettivo di salire nuovamente sul podio. Il bronzo è finito al collo del Giappone (44.500), capace di regolare la Bielorussia (44.100) e la Cina (42.450).

© Ph by Simone Ferraro / FGI