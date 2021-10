Giornata memorabile per l’Italia ai Mondiali 2021 di ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno infatti conquistato una splendida medaglia d’argento nel concorso generale a squadre, confermandosi sul podio in un evento internazionale dopo il magico bronzo messo al collo quasi tre mesi fa alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre sono state impeccabili nei due esercizi eseguiti a Kitakyushu (Giappone) e si sono dovuto accodare esclusivamente alla Russia.

La DT Emanuela Maccarani ha analizzato la prova di Alessia Maurelli e compagne attraverso i canali federali: “Potrebbe essere l’ultima volta che accompagno la squadra in gara perché, se sarò eletta nel comitato tecnico internazionale al prossimo convegno FIG ad Antalya non potrò più fermarmi ai piedi della pedana ad aspettare le mie ragazze dopo i loro esercizi. Sono orgogliosissima di loro e delle individualiste. Hanno fatto tutte un lavoro incredibile che è stato portato avanti con molta attenzione e con una pianificazione pluriennale. L’obiettivo di questo campionato iridato era quello di dimostrare al mondo che l’Italia non ha solo una squadra molto forte, ma anche tre individualiste che, abbiamo visto, sono tra le migliori ginnaste del panorama internazionale”.

La direttrice tecnica ha poi proseguito: “È la degna conclusione di un quadriennio che ha regalato tanti successi, alternati a momenti di difficoltà che abbiamo saputo gestire e superare tutte insieme. La gara qui in Giappone è stato l’apice di questo percorso portato avanti da tutte le allenatrici che mi onoro di dirigere. Non nascondo che speravamo in una medaglia d’oro all-around perché queste ragazze se la meritano tutta vista la tenuta di gara che hanno condotto. Una squadra che è reduce da un bronzo olimpico a Tokyo e che si è presentata qui a Kitakyushu con la voglia di combattere da campionesse quali sono. La Russia è stata molto brava a dare il tutto per tutto e la competizione non ha lesinato emozioni. Ora ci prepariamo alla finale individuale di domani con Milena e Sofia e a quelle di specialità di domenica con la squadra. Il Mondiale non è ancora finito!”.

© Ph by Simone Ferraro / FGI