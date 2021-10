LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Farfalle per deliziare ancora dopo il bronzo olimpico!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica. A Kitakyushu (Giappone) va in scena il concorso generale per gruppi: le squadre sono pronte a darsi battaglia per la conquista delle medaglie, si preannuncia grandissima battaglia sui due attrezzi che caratterizzano questa gara. Le ragazze regaleranno spettacolo con le cinque palle e con l’esercizio misto (cerchi e clavette). Si tratta di una sorta di rivincita della gara vista quasi tre mesi fa alle Olimpiadi di Tokyo 2020, anche se oggi ci saranno alcune assenze di primissimo piano.

La Bulgaria, capace di conquistare la medaglia d’oro a cinque cerchi, si è dovuta chiamare fuori a causa di un infortunio dell’ultimo minuto. L’Italia andrà a caccia delle medaglie: dopo lo splendido bronzo conquistato ai Giochi, le Farfalle hanno tutte le carte in regola per puntare in alto e inseguire quell’alloro iridato che manca dal 2018. Alessia Maurelli e compagne saranno chiamate al confronto con la Russia (Campionesse del Mondo e argento olimpico) e con altre formazioni quotate come Bielorussia, Ucraina, Giappone, Azerbaijan.

