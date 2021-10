LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: Filippo Ganna vuole trascinare il quartetto in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021. La rassegna iridata in programma in una località storica per il ciclismo, Roubaix, in Francia, che quest’anno si è già colorata di azzurro per la vittoria di Sonny Colbrelli qualche settimana nella classica del pavè. Si chiude con un appuntamento prestigioso la stagione 2021, che ha già ospitato Giochi Olimpici a Tokyo ed Europei a Grenchen due settimane fa.

Diversi trascinatori per la compagine tricolore che vuole essere protagonista in Francia, a partire da Filippo Ganna che, superati i problemini fisici, vuol chiudere la stagione in modo trionfale. Il piemontese vorrà prima condurre al meglio il proprio quartetto di inseguimento a squadre ad un altro successo, dopo quello indimenticabile di Tokyo, per poi concentrarsi sull’inseguimento individuale, dove va a caccia dell’ennesima medaglia d’oro. Con lui, oltre a Simone Consonni e Francesco Lamon, anche un Jonathan Milan definitivamente esploso anche in solitaria: il friulano potrà infatti giocarsi le proprie carte anche a livello individuale, da campione d’Europa in carica. C’è anche il bronzo olimpico Elia Viviani che punta forte sulla corsa a punti e sulla Madison.

Tra le donne Elisa Balsamo ha tutte le carte in regola per dire la sua nell’omnium, per provare a centrare un bis clamoroso dopo il trionfo nei Mondiali su strada. Tra corsa a punti ed eliminazione, occhio a Letizia Paternoster e Silvia Zanardi, nello scratch c’è Martina Fidanza e il quartetto dell’inseguimento, vice campione d’Europa, punta ad un posto sul podio.

Tre i titoli in palio nella prima giornata di gare, con le due prove, maschile e femminile, del Team Sprint, senza squadre azzurra al via e con Martina Fidanza, che a Grenchen ha fallito il bis europeo, al via nella scratch femminile. Inizia anche l’avventura dei due quartetti dell’inseguimento a squadre: si parte dalle qualificazioni con Balsamo, Alzini, Consonni, Fidanza al via nella gara femminile e con Consonni, Ganna, Lamon e Milan protagonisti nella gara maschile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE ella prima giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021 di Roubaix, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, la sessione mattutina prenderà il via alle ore 13.00 di mercoledì 20 ottobre! Buon divertimento!

Foto Lapresse