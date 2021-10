LIVE Bursaspor-Virtus Bologna, EuroCup basket in DIRETTA: inizia il cammino delle VNere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Frutti Extra Bursaspor-Segafredo Virtus Bologna, match valido per la prima giornata del gruppo B della 7Days Eurocup 2021-2022. Le V Nere di coach Sergio Scariolo iniziano la propria campagna europea con una trasferta in Turchia.

Esordio in Eurocup per la Virtus Bologna che inizierà dalla Bursa Atatürk Sport Hall la propria rincorsa all’Eurolega, sfumata lo scorso anno dopo la sconfitta in semifinale con l’Unics Kazan. Da questa stagione la seconda competizione della Euroleague Basketball per importanza avrà un nuovo format. Saranno infatti 20 anzichè 24 le squadre al via, suddivise in due gironi all’italiana da 10. Al termine di questi le prime 8 squadre classificate di ciascun raggruppamento passeranno il turno con ottavi, quarti, semifinali e finale che si disputeranno in gara secca.

Avversario della Segafredo sarà il Bursaspor del coach serbo Dušan Alimpijević. La compagine turca, anche per via di una situazione finanziaria non propriamente ridente, è stata protagonista di una profonda rivoluzione a livello di roster in estate, raccogliendo una sola vittoria nelle prime quattro giornate della Basketbol Süper Ligi (massimo campionato turco). I bianco-verdi della città di Bursa sono reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima sul campo del Pinar Karsyaka, impostosi con un eloquente 76-62.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Bursaspor-Virtus Bologna, match valido per la prima giornata del gruppo B della 7Days Eurocup 2021-2022. La palla a due del match della Bursa Atatürk Sport Hall è prevista per le ore 19.00. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Credit: Ciamillo.