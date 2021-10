LIVE Berrettini-Basilashvili 6-7 6-2 6-3, Atp Vienna in DIRETTA: l’azzurro domina e rimonta il georgiano! Raggiunto Carlos Alcaraz ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.21 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

22.20 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 22 ace dell’azzurro contro i 5 dell’avversario con appena 1 doppio fallo contro 4. L’italiano vince grazie al 82% di punti vinti con la prima e il 58% con la seconda rispetto al 76% avversario e il 55% della seconda. 3 palle break salvate su 3 dal romano contro il 2/5 del #25 al mondo: 96 punti vinti da Berrettini contro gli 82 del finalista di Indian Wells.

22.17 Matteo Berrettini vola ai quarti di finale contro Carlos Alcaraz! Gran rimonta del tennista azzurro che batte in rimonta il georgiano Nikoloz Basilashvili per (5)6-7 6-2 6-3 mostrando una gran prova di forza. L’azzurro recupera dopo un primo set in cui non aveva entusiasmato prima di mandare nel pallone il #25 al mondo e di cambiare ritmo, dominando la gara e raggiungendo il giovane iberico per la sfida di venerdì.

FINE TERZO SET

6-3 GAME SET AND MATCH MATTEO BERRETTINI CHE VOLA AL TERZO TURNO!

40-30 MATCH POINT BERRETTINI ED ALTRO ACE!!!!

30-30 Gran risposta di Basilashvili in un game decisivo.

30-15 20º ace dell’azzurro.

15-15 TWEENER IN RETE DI BERRETTINI! L’azzurro non chiude con il diritto e viene sorpreso dal lob.

15-0 Berrettini muove l’avversario e trova il contropiede vincente di diritto.

5-3 Ace del #25 al mondo: Berrettini può chiudere il match.

40-15 Basilashvili non sbaglia sulla diagonale di rovescio.

30-15 Altra prima esterna del georgiano.

15-15 Gran risposta di Berrettini con il rovescio.

15-0 Ottima prima di Basilashvili.

5-2 ACE DELL’AZZURRO! Basilashvili deve allungare il match al cambio campo.

AD-40 Bravissimo Berrettini a resistere sulla diagonale di diritto; errore del georgiano.

40-40 ACE ESTERNO DI BERRETTINI

30-40 PALLA BREAK BASILASHVILI!!! DOPPIO FALLO DI BERRETTINI, IL PRIMO NEL MATCH

30-30 SUL NASTRO IL PASSANTE DI BASILASHVILI!!!! Berrettini sale in cattedra a rete e si prende il punto.

15-30 Berrettini perde profondità nei colpi: il #25 al mondo prova a spingere.

15-15 Ace #17 dell’azzurro.

0-15 Gran angolo di Basilashvili in risposta.

4-2 Basilashvili vince a zero il turno di servizio ma si gioca sul servizio di Berrettini.

40-0 Altro errore dell’azzurro in risposta.

30-0 Scappa via il rovescio di Berrettini.

15-0 Ottima prima di Basilashvili.

4-1 Berrettini non concede più nulla al servizio.

40-0 Ottima prima di Berrettini.

30-0 Basilashvili non trova più il campo in risposta.

15-0 Ottima prima di Berrettini.

3-1 Il georgiano prova a smuovere il punteggio.

40-0 Risposta in rete di Berrettini.

30-0 Gran prima e diritto diagonale di Basilashvili.

15-0 Servizio e rovescio del georgiano.

3-0 BERRETTINI SCAPPA VIA!!! Basilashvili ha perso la bussola.

40-15 Diritto lungolinea in rete di Berrettini dopo la risposta profonda del georgiano.

40-0 Diritto diagonale vincente di Berrettini.

30-0 Non gioca più il georgiano.

15-0 Prima in rete di Basilashvili.

2-0 ARRIVA UN ALTRO BREAK DI BERRETTINI!!! Black-out totale di Basilashvili.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI!!!! L’azzurro sta cambiando marcia definitivamente.

30-30 ALTRO VINCENTE DELL’AZZURRO!!!! DIRITTO SPETTACOLARE DA FUORI DAL CAMPO!

30-15 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI BERRETTINI!!!

30-0 Gran prima del georgiano.

15-0 Servizio e diritto di Basilashvili.

1-0 Servizio a zero di Berrettini.

40-0 Prima al corpo di Berrettini.

30-0 Prima vincente dell’azzurro.

15-0 Risposta lunga del georgiano.

INIZIO TERZO SET

21.45 Matteo Berrettini conquista il secondo parziale per 6 giochi a 2! Due break decisivi per l’azzurro nel secondo e ottavo gioco che gli ha permesso di portare a casa il set grazie a una buona dose di incisività e miglior rendimento al servizio.

FINE SECONDO SET

6-2 SECONDO SET BERRETTINI!!!!

30-40 SET POINT BERRETTINI!!!!

30-30 Risposta vincente di Berrettini!!!

30-15 Gran servizio di Basilashvili.

15-15 Prima vincente di Basilashvili.

0-15 Doppio fallo del georgiano.

5-2 4 ACE DI BERRETTINI E GAME A ZERO! Basilashvili deve prolungare il set.

40-0 INARRESTABILE BERRETTINI!!!

30-0 Altro ace dell’italiano.

15-0 11º ace dell’azzurro.

4-2 Servizio a zero per Basilashvili.

40-0 Scappa via la risposta di Berrettini.

30-0 Servizio e diritto del georgiano.

15-0 Ace del georgiano.

4-1 Servizio a zero di Berrettini che conferma ancora il break.

40-0 L’azzurro trova l’ace.

30-0 Scappa via la risposta di Basilashvili.

15-0 Buona prima di Berrettini.

3-1 Primo fame del set per Basilashvili.

40-0 Prima vincente del #25 al mondo.

30-0 Risposta lunga dell’azzurro.

15-0 Servizio e diritto del georgiano.

3-0 BREAK CONFERMATO DA BERRETTINI!!!

40-0 Risposta lunga di Basilashvili.

30-0 Gran servizio del Romano.

15-0 Ottima prima di Berrettini.

2-0 ARRIVA IL BREAK ALLA TERZA CHANCE! Può cambiare il match dell’azzurro.

40-AD ALTRA CHANCE BERRETTINI!!! Gran rovescio in corsa dell’azzurro.

40-40 Non si gioca in questi due punti…

30-40 Ace di Basilashvili.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI!!! Possibile turning point del set.

15-30 CHE DIRITTO DIAGONALE DI BERRETTINI! In ritardo Basilashvili con il diritto in recupero.

15-15 Non riesce ad incidere l’azzurro in risposta diritto scarico in rete.

0-15 Ottima risposta di rovescio di Berrettini.

1-0 CHE PUNTO DI BERRETTINI!!! Basilashvili chiama a rete l’azzurro che si supera con il vincente in recupero.

AD-40 Scappa via la risposta di Basilashvili.

40-40 SECONDA IN KICK PAZZESCA DI BERRETTINI! Gran chiusura poi con la smorzata.

40-AD ECCO LA SECONDA PALLA BREAK DEL MATCH! Basilashvili è aggressivo in risposta e trova un altro vincente di rovescio.

40-40 È Berrettini il primo a sbagliare sulla diagonale di back di rovescio.

AD-40 ROVESCIO LUNGOLINEA FUORI DI UN SOFFIO DI BASILASHVILI!

40-40 Incantevole il georgiano in risposta: rovescio diagonale, diritto ad aprirsi il campo e chiusura a volo.

40-30 Gran prima al corpo dell’azzurro.

30-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI BASILASHVILI IN RECUPERO!

30-15 Errore in risposta di rovescio di Basilashvili.

15-15 Gran diagonale di rovescio vinta da Berrettini.

0-15 Servizio e diritto diagonale lungo di Berrettini.

INIZIO SECONDO SET

21.11 Primo set non entusiasmante di Matteo Berrettini che perde al tie-break il parziale per 7 punti a 5. Abile Nikoloz Basilashvili a sfruttare il passaggio a vuoto dell’azzurro e la poca incisività in risposta: a nulla è valso annullare l’unica palla break nel secondo gioco.

FINE PRIMO SET

5-7 PRIMO SET BASILASHVILI!!!! DIRITTO IN RETE DI BERRETTINI!

5-6 DIRITTO LUNGOLINEA DI POCO LUNGO DI BASILASHVILI!

4-6 DUE SET POINT BASILASHVILI!!!!! Pessimo rovescio di Berrettini da fondocampo.

4-5 SCAPPA VIA IL DIRITTO DIAGONALE DI BERRETTINI! Adesso due punti decisivi al servizio.

4-4 Risposta in rete del romano.

4-3 LUNGO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI BASILASHVILI! Punti cruciali del tie-break.

3-3 BERRETTINI AMMATTISCE BASILASHVILI! Bravissimo l’azzurro a non mollare centimetri e chiudere a volo dopo il diritto lungolinea a sventaglio.

2-3 FINALMENTE MATTEO!!!!! L’azzurro si apre il campo con un insidioso back di rovescio, attacca lungolinea e trova un bolide diagonale vincente.

1-3 DIRITTO DIAGONALE DI BASILASHVILI! Male l’azzurro in risposta.

1-2 CHE SCAMBIO SOTTORETE!!!! Palla corta dell’azzurro recuperata da Basilashvili che poi chiude con lo schiaffo a volo di rovescio.

1-1 MINI-BREAK RECUPERATO DA BASILASHVILI! Berrettini non riesce a pungere al servizio e il georgiano ne approfitta con il diritto.

1-0 DIRITTO LUNGO DI BASILASHVILI! Ottimo inizio per l’italiano.

6-6 SI VOLA AL TIÈ-BREAK!!! Bravissimo l’azzurro a gestire un momento complicato.

40-30 Prima vincente dell’azzurro.

30-30 Basilashvili attacca ancora in risposta: pressione per Berrettini.

30-15 Prima vincente dell’azzurro.

15-15 DI POCO A LATO IL DIRITTO DIAGONALE DI BERRETTINI! L’azzurro non trova continuità in uscita dal servizio.

15-0 Prima esterna dell’azzurro.

5-6 Basilashvili si assicura di disputare il tie-break.

40-15 Punto dominato dal georgiano con il diritto e diagonale vincente.

30-15 Prima centrale di Basilashvili.

15-15 Berrettini muove finalmente il georgiano che sbaglia con il diritto lungolinea.

15-0 Buona prima di Basilashvili che chiude con il rovescio diagonale.

5-5 Berrettini tiene il servizio e allunga il primo parziale!

40-15 Gran back di rovescio dell’azzurro in uscita dal servizio.

30-15 Pessimo diritto diagonale di Berrettini in uscita dal servizio.

30-0 Servizio e diritto a sventaglio dell’azzurro che trova la smorzata vincente.

15-0 Ace dell’azzurro.

4-5 Servizio a zero di Basilashvili: Berrettini deve allungare il set.

40-0 Ace di Basilashvili.

30-0 Risposta lunga di Berrettini.

15-0 Buona prima di Basilashvili.

4-4 L’italiano porta in parità la sfida nel primo set: fasi cruciali del match.

40-30 Ace di Berrettini.

30-30 Prima centrale dell’azzurro.

15-30 Gran risposta di Basilashvili con il diritto profondo.

15-15 Buona prima dell’azzurro.

0-15 Servizio e diritto a sventaglio di Berrettini in uscita dal servizio.

3-4 Servizio a zero di Basilashvili.

40-0 Prima al corpo del #25.

30-0 Scappa via il diritto a sventaglio di Berrettini.

15-0 Servizio e diritto di Basilashvili.

3-3 Berrettini tiene il servizio: equilibrio sin qui sul Centrale.

40-15 Ace dell’italiano.

30-15 Ennesima palla corta in rete del #7 al mondo…

30-0 Ottima prima del romano.

15-0 Servizio e smash di Berrettini.

2-3 Primi scricchiolii per Basilashvili che resta comunque avanti nel primo set.

AD-40 Gran prima al centro del georgiano.

40-40 DOPPIO FALLO BASILASHVILI!

AD-40 Servizio e diritto del georgiano.

40-40 BERRETTINI PORTA IL GEORGIANO AI VANTAGGI! Basilashvili perde la diagonale di rovescio che termina in corridoio.

40-30 Gran prima del classe ‘92.

30-30 Ottima chiusura in uscita dal servizio per Basilashvili.

15-30 Risposta lunga del classe ‘96.

0-30 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI BERRETTINI!

0-15 ROVESCIO VINCENTE DI BERRETTINI! Risposta deviata dal nastro per l’azzurro che sfrutta la discesa a rete morbida del georgiano e chiude il punto.

2-2 Ace e servizio a zero per l’italiano.

40-0 Prima al corpo di Berrettini.

30-0 Risposta in corridoio del georgiano.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

1-2 Nessun problema al servizio per Basilashvili che conduce il set.

40-30 Gran risposta dell’azzurro con il rovescio lungo linea.

40-15 Smorzata sul nastro per Berrettini.

30-15 Ottima prima del finalista di Indian Wells 2021.

15-15 Brutto diritto dell’azzurro che perde la diagonale.

0-15 DIRITTO DIAGONALE VINCENTE DI BERRETTINI! Gran risposta dell’azzurro che si è aperto il campo.

1-1 Bravissimo l’italiano ad annullare la chance di break e conservare il servizio.

AD-40 Ace di Berrettini.

40-40 Ace del romano.

40-AD PALLA BREAK BASILASHVILI! Non se la cava l’azzurro in uscita dal servizio sulla risposta del georgiano.

40-40 Servizio e back di rovescio lungo del classe ‘96.

AD-40 Gran prima dell’azzurro.

40-40 Ottimo inizio di Basilashvili in risposta: potente diritto lungo linea non raggiunto da Berrettini.

40-30 Ottima prima dell’azzurro.

30-30 Scappa via il rovescio del classe 1992.

15-30 Servizio e diritto deviato dal nastro in corridoio.

15-15 Lento in uscita dal servizio l’azzurro: gran diritto del georgiano.

15-0 Servizio e diritto di Berrettini.

0-1 Buon esordio al servizio per il #25 al mondo.

40-30 DI POCO FUORI LA PALLA CORTA DI BERRETTINI! Back di rovescio sul nastro dell’azzurro.

30-30 Altro errore di rovescio dell’italiano.

15-30 Risposta profonda di Berrettini; lento Basilashvili in uscita dal servizio.

15-15 Diritto sul nastro dell’azzurro.

0-15 Servizio debole del georgiano e diritto di Berrettini.

0-0 Si comincia a Vienna!

INIZIO PRIMO SET

20.08 Quasi concluso il riscaldamento: Nikoloz Basilashvili ha vinto al primo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta per 7-5 4-6 6-3 in una sfida infinita da quasi tre ore.

20.06 Oggi hanno giocato anche Fabio Fognini contro Diego Schwartzman, con l’azzurro sconfitto per 6-2 7-5 da un argentino piuttosto in forma dopo la finale di Anversa e il finalista in carica Lorenzo Sonego che ha battuto Dominik Koepfer per 6-4 6-3.

20.04 L’azzurro si è già qualificato per Torino e al momento si trova al sesto posto nella Race e proverà a fare strada per guadagnare ulteriori posizioni. Nel ranking generale invece è settimo, a circa 400 punti da Andrey Rublev che deve difendere i punti della vittoria di San Pietroburgo.

20.02 Giocatori in campo sul Centrale!

20.00 Matteo Berrettini torna in campo dopo la vittoria contro l’australiano Alexei Popyrin per 7-6(3) 6-3. La testa di serie #3 vuole eguagliare la semifinale di due anni fa persa contro il padrone di casa Dominic Thiem che vinse in tre set per 3-6 7-5 6-3.

19.58 L’azzurro ha vinto nel 2019 ad Halle per 6-4 6-4 confermando la prima vittoria di Winston-Salem dell’anno precedente per 7-5 6-3. Il georgiano vinse in Marocco invece per 7-6(2) 6-4 e in Italia per 75 7-6(4).

19.56 Quarto incontro a livello ATP tra i due giocatori, con l’azzurro avanti per 3-1: l’ultimo incrocio è avvenuto al primo turno a Roma con la vittoria dell’italiano per 4-6 6-2 6-4. Il georgiano ha vinto nel 2018 ma soprattutto 7 anni fa ad Andria in un Challenger.

19.54 Nel programma del giorno sul Centrale, Jannik Sinner ha battuto Reilly Opelka per 6-4 6-2 mentre Lorenzo Musetti ha perso contro Gael Monfils per 7-6(2) 6-4.

19.52 Tra poco in campo dunque Matteo Berrettini e Nikoloz Basilashvili. La partita era in programma come quarto match di giornata sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.00 ma non prima delle 17.30 come secondo match.

19.50 Appena concluso il match tra Carlos Alcaraz e Andy Murray! Lo spagnolo vince 6-3 6-4 una sfida in cui il britannico ha dato il proprio meglio ma nonostante il break del secondo parziale, ha dovuto mollare. L’iberico sfiderà al terzo turno il vincente della sfida che andrà in scena tra poco.

18.47 Andy Murray ha perso il primo set contro Carlos Alcaraz nel match valido per il secondo turno; lo spagnolo ha vinto per 6 giochi a 3 il primo parziale.

18.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Nikoloz Basilashvili, match valido per il secondo turno del ATP 500 di Vienna di singolare maschile.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Nikoloz Basilashvili, match valido per il secondo turno del ATP 500 di Vienna di singolare maschile. Quarto incontro a livello ATP tra i due giocatori, con l’azzurro avanti per 3-1: l’ultimo incrocio è avvenuto al primo turno a Roma con la vittoria dell’italiano per 4-6 6-2 6-4. Il georgiano ha vinto nel 2018 a Marrakech per 7-6(2) 6-4 dando continuità alla prima sfida di sempre al Challenger di Andria.

Matteo Berrettini torna in campo dopo la vittoria contro l’australiano Alexei Popyrin per 7-6(3) 6-3. La testa di serie #3 vuole eguagliare la semifinale di due anni fa persa contro il padrone di casa Dominic Thiem che vinse in tre set per 3-6 7-5 6-3, piazzamento che gli permise comunque di volare alle Finals. L’azzurro si è già qualificato per Torino e al momento si trova al sesto posto nella Race e proverà a fare strada per guadagnare ulteriori posizioni. Nel ranking generale invece è settimo, a circa 400 punti da Andrey Rublev che deve difendere i punti della vittoria di San Pietroburgo.

Nikoloz Basilashvili ha vinto al primo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta per 7-5 4-6 6-3 in una sfida infinita da quasi tre ore. Il georgiano è #25 al mondo e virtualmente è già in posizione #22: con un successo odierno volerebbe a 2133 punti avvicinandosi alla top20. Servirebbe un miracolo per la Race verso Torino ma la matematica non condanna ancora il classe 1992 che al momento è #15 con 1920 punti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di tra Matteo Berrettini e Nikoloz Basilashvili, match valido per il secondo turno del ATP 500 di Vienna di singolare maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. La partita è in programma come quarto match di giornata sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.00 ma non prima delle 17.30 come secondo match. I precedenti tre match in programma sono gli incontri di singolare tra Reilly Opelka e Jannik Sinner e tra Gael Monfils e Lorenzo Musetti e poi non prima delle 17.30 tra Carlos Alcaraz e Andy Murray. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SkySport Tennis e su Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e Now oltre che su SupertenniX. Buon divertimento a tutti.

