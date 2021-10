CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.59 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

16.58 Ecco le statistiche del match! 12 ace a 6 in favore dell’azzurro che ha trovato solo un doppio fallo contro i tre dell’iberico. 81% di punti vinti con la prima per il classe 2003 contro il 77% del #7 al mondo mentre con la seconda hanno vinto rispettivamente il 63% e 45% di punti. Solo una palla break concessa e non salvata da Alcaraz contro le 6/9 annullate dal romano. 107 punti a 92 per il fenomeno iberico.

16.56 Matteo Berrettini cede in tre set a Carlos Alcaraz! Lo spagnolo vola in semifinale contro Felix Auger-Aliassime o Alexander Zverev vincendo per 6-1 (2)6-7 7-6(5) in due ore e quarantadue minuti. L’iberico ha vinto un’altra battaglia dopo aver dominato il primo set e giocato in maniera sublime nel tie-break decisivo, dimenticando il gran rientro dell’azzurro che aveva vinto il secondo set da veterano e sul fil di cotone e poi recuperato il break perso nel quarto gioco nel corso del parziale decisivo. L’azzurro esce di scena a testa altra mentre il classe 2003 sogna la top30 da #35 virtuale.

FINE TERZO SET

5-7 GAME SET AND MATCH CARLOS ALCARAZ! Partita pazzesca a Vienna.

5-6 Gran servizio di Matteo.

4-6 Prima esterna del romano.

3-6 TRE MATCH POINT ALCARAZ!!!! Diritto in recupero in rete di Berrettini.

3-5 Diritto a sventaglio impressionante dello spagnolo.

3-4 Prima centrale dell’azzurro.

2-4 Servizio e diritto di Berrettini e cambio campo.

1-4 DEVASTANTE ALCARAZ! Berrettini non trova profondità in risposta e il classe 2003 ne approfitta.

1-3 PUNTO PAZZESCI GIOCATO DA ALCARAZ!!!! Lo spagnolo spinge a tutta con il diritto e chiude con il diagonale.

1-2 CHE GIOCATA DI BERRETTINI!!!! Stop-volley clamorosa dell’azzurro con Alcaraz lontanissimo.

0-2 Berrettini perde la diagonale di rovescio nel tentativo di cambiare direzione.

0-1 Servizio e diritto diagonale di Alcaraz e chiusura a rete.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK DECISIVO!!!!!

40-15 Altro diritto vincente dell’italiano.

30-15 Prima vincente dell’azzurro.

15-15 Gran risposta di Alcaraz con il diritto a sventaglio.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Berrettini.

5-6 ALTRO SCAMBIO DURISSIMO VINTO DA ALCARAZ! Lo spagnolo si assicura di disputare il tie-break.

40-30 CHE BORDATE DI ENTRAMBI! Diritto in corridoio poi di Berrettini dopo il diagonale del classe 2003.

30-30 Errore di Alcaraz in uscita dal servizio.

30-15 BERRETTINI CHIEDE LA CARICA DEL PUBBLICO! Gran back dell’azzurro in recupero dopo uno scambio dominato dallo spagnolo.

30-0 Servizio e diritto a sventaglio di Alcaraz.

15-0 Buona prima di Alcaraz che chiude con la palla corta.

5-5 Servizio e diritto di Berrettini che chiude con lo smash.

40-30 Diritto diagonale in rete di Alcaraz.

30-30 Doppio fallo dell’azzurro.

30-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI BERRETTINI!!!!

15-15 Buona prima dell’azzurro.

0-15 Diritto vincente diagonale di Alcaraz.

4-5 Alcaraz riesce a tenere il servizio: Berrettini deve allungare il match.

40-15 Risposta profonda diagonale di Berrettini.

40-0 Diritto a sventaglio vincente di Alcaraz.

30-0 Scappa via la risposta dell’azzurro.

15-0 DIRITTO IN CORRIDOIO DI BERRETTINI! Il nastro non è italiano…

4-4 Berrettini non trema e conferma il break! Terzo set tutto da vivere.

40-30 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro.

30-30 ALCARAZ CON IL TWEENER!!!!! Berrettini caccia via con il lob lo spagnolo e chiude con lo smash.

15-30 Servizio e diritto diagonale in corridoio di Berrettini.

15-15 Servizio e diritto diagonale di Berrettini.

0-15 Diritto lungolinea vincente di Alcaraz.

3-4 CONTROBREAK BERRETTINI A ZERO!!!!! Set riaperto e semifinale ancora da conquistare!

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI!!!! DIRITTO LARGO DI ALCARAZ

0-30 Berrettini trova profondità in risposta! Altro errore dello spagnolo in uscita dal servizio.

0-15 Servizio e diritto in rete di Alcaraz.

2-4 L’azzurro tiene il servizio ma Alcaraz ha un break di vantaggio.

40-15 Ace di Berrettini.

30-15 Servizio e diritto a sventaglio di Berrettini.

15-15 Prima vincente dell’azzurro.

0-15 Servizio e diritto di Berrettini ma termina lungo.

1-4 PALLA CORTA DELIZIOSA DI ALCARAZ!!!! Break confermato e match complicatissimo da riaprire.

40-15 Rovescio lungolinea vincente di Berrettini.

40-0 DIRITTO LUNGOLINEA IN CORRIDOIO DI BERRETTINI!

30-0 Servizio e diritto diagonale di Alcaraz.

15-0 Prima vincente dello spagnolo.

1-3 BREAK ALCARAZ!!! Diritto vincente dal centro del campo.

30-40 PALLA BREAK ALCARAZ! Smash sbagliato dall’azzurro dopo il recupero dello spagnolo.

30-30 CONTRO SMORZATA CLAMOROSA DI BERRETTINI! L’azzurro si salva sulla palla corta di Alcaraz.

15-30 Non trova il campo Berrettini con il diritto diagonale.

15-15 CHE ERRORE DI ALCARAZ SOTTORETE! Lo spagnolo grazia Berrettini dopo aver dominato il punto.

0-15 Gran diritto in risposta di Alcaraz.

1-2 PASSANTE DI BERRETTINI FUORI DI POCHISSIMO! Lo spagnolo è avanti nel terzo set.

AD-40 Servizio e diritto di Alcaraz che chiude a volo.

40-40 CHE DIFESA DI BERRETTINI!!!! Alcaraz spinge a tutta da fondocampo sulla diagonale di rovescio, cambia angolo ma Berrettini ci arriva e manda in difficoltà l’azzurro.

40-30 Doppio fallo dello spagnolo.

40-15 Ace centrale del classe 2003.

30-15 Ace esterno di Alcaraz.

15-15 Diritto lungolinea in recupero in rete del romano.

0-15 CHE RISPOSTA DI BERRETTINI CON IL DIRITTO!!!

1-1 Bravissimo l’azzurro a tenere il servizio: che recupero di Alcaraz sulla palla corta di Matteo…

40-30 PASSANTE DI ALCARAZ! Questa volta non funziona la discesa a rete dell’azzurro.

40-15 ROVESCIO LUNGOLINEA DI BERRETTINI! L’azzurro addormenta lo scambio con il diritto e cambia ritmo.

30-15 Ace dell’azzurro.

15-15 Berrettini sale in cattedra con il dritto diagonale e chiude a volo.

0-15 Rovescio potente in risposta di Alcaraz.

0-1 Ottimo inizio dello spagnolo al servizio.

40-15 ALCARAZ SHOW CON IL COLPO DIETRO LA SCHIENA!!!! Lo spagnolo chiama a rete Berrettini e poi tenta il recupero ma l’azzurro chiude a volo.

40-0 Prima potente di Alcaraz.

30-0 Altro servizio vincente dello spagnolo.

15-0 Buona prima di Alcaraz.

INIZIO TERZO SET

15.45 Matteo Berrettini torna in partita! L’azzurro conquista il secondo set al tie-break al primo tentativo per 7 punti a 2 al termine di un parziale ricco di scambi e colpi di scena. Preoccupante calo dello spagnolo dopo i miglioramenti dell’italiano.

FINE SECONDO SET

7-2 SECONDK SET BERRETTINI!!!! L’AZZURRO RIAPRE IL MATCH

6-2 SET POINT BERRETTINI!!!!!

5-2 ERRORACCIO DI ALCARAZ!!!! Berrettini può chiudere il set al servizio.

4-2 Risposta lunga del classe ’96.

4-1 ANCORA MATTEO!!! Prima centrale del romano.

3-1 Servizio e diritto lungolinea dell’azzurro!

2-1 MINIBREAK BERRETTINI!!!! Errore di Alcaraz nei pressi della rete.

1-1 DI POCO FUORI IL RECUPERO DI DIRITTO DI BERRETTINI!!!! Gran punto giocato in risposta dall’azzurro.

1-0 Prima vincente del romano.

6-6 Si vola al tie-break per decidere il secondo set.

40 Prima vincente dello spagnolo.

30-0 Risposta lunga di Berrettini.

15-0 Prima vincente di Alcaraz.

6-5 Servizio a zero anche per il romano che si assicura di disputare almeno il tie-break.

40-0 Senza pietà l’italiano al servizio sin qui.

30-0 Settimo ace dell’azzurro.

15-0 Ace centrale di Berrettini.

5-5 Game a zero di Alcaraz: fase cruciale del match.

40-0 Seconda esterna perfetta dello spagnolo.

30-0 Servizio e diritto di Alcaraz.

15-0 Back di rovescio lungo di Berrettini dopo un gran diritto diagonale.

5-4 ALCARAZ ADESSO DEVE ALLUNGARE IL SET! Che reazione di Berrettini!

40-15 Berrettini continua a spingere in uscita dal servizio: errore di diritto di Alcaraz.

30-15 Ace esterno dell’azzurro.

15-15 Diritto in rete di Berrettini in diagonale.

15-0 Terzo ace del romano.

4-4 Ace di Alcaraz: che rimonta dello spagnolo al servizio…

40-30 Di poco lungo il rovescio diagonale del romano.

30-30 DI POCO IN RETE IL PASSANTE DI BERRETTINI! Alcaraz non aveva inciso con il diritto diagonale.

15-30 Ottima prima dell’iberico.

0-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI CONTROBALZO DI BERRETTINI! Morbida discesa a rete dello spagnolo.

0-15 Errore di Alcaraz in uscita dal servizio.

4-3 L’azzurro resta avanti nel punteggio! Fasi finali del secondo set.

40-30 Prima vincente di Berrettini.

30-30 SALE IN CATTEDRA ALCARAZ! Volée vincente dello spagnolo dopo aver vinto una diagonale complicata sul diritto.

30-15 Altro punto in uscita dal servizio per il #7 al mondo.

15-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

0-15 Risposta vincente di Alcaraz.

3-3 Servizio a zero del classe 2003.

40-0 Scambio durissimo vinto da Carlos Alcaraz: diagonale vincente dell’iberico.

30-0 Prima vincente dell’iberico.

15-0 Risposta in rete del romano.

3-2 SI CARICA BERRETTINI!!!! GAME IMPORTANTISSIMO! L’azzurro sopravvive a due palle break e soprattutto alle continue accelerazioni del fenomeno iberico.

AD-40 Scappa via il diritto lungolinea dello spagnolo.

40-40 Alcaraz continua a giocare in maniera aggressiva in risposta: lungolinea ad aprirsi il campo e chiusura a rete con la volée di rovescio.

AD-40 Secondo ace del match dell’azzurro.

40-40 NE SALVA UN’ALTRA MATTEO!!!! L’azzurro continua a non trovare la prima ma Alcaraz non ne approfitta e il #7 al mondo spinge lontano dal campo lo spagnolo.

40-AD ALTRA PALLA BREAK ALCARAZ! Diritto lungolinea potente dello spagnolo e back in recupero sul nastro dell’italiano.

40-40 SI SALVA BERRETTINI! L’azzurro sale a rete con il diritto a sventaglio ma non chiude con la volée di diritto e alla fine trova il diagonale vincente.

30-40 PALLA BREAK ALCARAZ! L’azzurro deve annullare la terza chance del set…

30-30 Lungo il diritto lungolinea di Berrettini dopo il diagonale profondo di Alcaraz.

30-15 Ace esterno del romano.

15-15 Rovescio in recupero lungo di Alcaraz.

0-15 Diritto a sventaglio diagonale in rete dell’azzurro.

2-2 Ace esterno e di nuovo parità nel parziale.

40-15 Diritto lungo di Alcaraz in uscita dal servizio.

40-0 Scappa via la risposta di Berrettini.

30-0 Ottima prima dell’iberico.

15-0 Servizio e schiaffo a volo diagonale di Alcaraz.

2-1 Berrettini non trema e tiene il servizio!

40-30 MISSILE DI ALCARAZ!!!!! Diritto diagonale che pizzica la riga dello spagnolo.

40-15 Servizio e diritto diagonale vincente dell’azzurro.

30-15 Risposta vincente pazzesca di Alcaraz con il diritto diagonale.

30-0 LOB FANTASTICO DI BERRETTINI DOPO IL DIRITTO DIAGONALE DI ALCARAZ! Che recupero dell’italiano.

15-0 Prima vincente di Berrettini.

1-1 Contro palla corta vincente di Alcaraz dopo il nastro colpito da Berrettini.

40-15 Prima vincente di Alcaraz.

30-15 Diritto diagonale vincente di Alcaraz: recupero lungo di Berrettini.

15-15 Gran recupero dell’azzurro sulla palla corta dell’iberico.

15-0 Rovescio vincente lungolinea di Alcaraz dopo un ottimo diritto diagonale.

1-0 FINALMENTE MATTEO! Berrettini ritrova la prima e piazza il primo game del set.

AD-40 Servizio potente di Berrettini.

40-40 Altra risposta sbagliata dallo spagnolo.

30-40 Rovescio lungo di Alcaraz in risposta.

15-40 DUE PALLE BREAK ALCARAZ! Diritto a sventaglio sul nastro dell’azzurro.

15-30 Rovescio profondo di Alcaraz: largo il back dell’azzurro.

15-15 Diritto diagonale di Alcaraz che chiude lungolinea.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Berrettini che chiude a volo.

INIZIO SECONDO SET

14.43 Matteo Berrettini perde il primo set venendo surclassato da un Carlos Alcaraz da antologia. 6-1 il punteggio del parziale con ben due break in favore dell’iberico che non ha lasciato scampo all’azzurro attraverso le sue variazioni e gli angoli precisi.

FINE PRIMO SET

1-6 PRIMO SET ALCARAZ! Dominio assoluto dello spagnolo.

40-0 Risposta lunga dell’azzurro.

30-0 ROVESCIO LUNGOLINEA LUNGO DI BERRETTINI! Che angolo di Alcaraz da fondocampo.

15-0 Servizio e palla corta di Alcaraz.

1-5 L’azzurro annulla un set point e smuove un po’ il punteggio: Alcaraz può chiudere al servizio.

AD-40 Nuova chance per l’azzurro per il primo game del match.

40-40 Back d’approccio in corridoio da parte di Berrettini.

AD-40 Prima esterna dall’azzurro.

40-40 Risposta sbagliata dall’iberico.

30-40 SET POINT ALCARAZ! Quanti errore di Berrettini che non riesce a reggere gli spostamenti che gli impone l’avversario.

30-30 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-30 DOPPIO FALLO DI BERRETTINI!

15-15 Rovescio profondissimo di Alcaraz: Berrettini lento in uscita dal servizio.

15-0 Scappa via la risposta di Alcaraz.

0-5 BREAK CONFERMATO DA ALCARAZ! Lo spagnolo non lascia punti per strada: Berrettini ha bisogno di certezze.

40-15 Berrettini prova a muovere lo spagnolo: ottimo diritto diagonale dell’azzurro.

40-0 Rovescio diagonale in rete dell’azzurro.

30-0 Servizio e palla corta di Alcaraz.

15-0 Risposta lunga dell’azzurro.

0-4 ALTRO BREAK DI ALCARAZ!!!!! Lo spagnolo sale ancora a rete dopo il rovescio profondo: passante di Berrettini in corridoio.

30-40 PALLA BREAK ALCARAZ! Come sta giocando lo spangolo… Il classe 2003 sale in cattedra con il diritto e chiude a rete con la volée di rovescio.

30-30 Ottima prima dell’azzurro.

15-30 DIRITTO PAZZESCO IN RECUPERO DI ALCARAZ! Rovescio in rete di Berrettini in recupero.

15-15 Gran risposta profonda dello spagnolo.

15-0 Servizio e diritto di Berrettini.

0-3 ALCARAZ SHOW SIN QUI! Berrettini sta faticando e non poco…

40-30 Prima centrale dello spagnolo.

30-30 DI POCO A LATO IL ROVESCIO DIAGONALE DI ALCARAZ! Gran scambio giocato dall’azzurro che tiene duro sugli angolo dell’iberico.

30-15 Servizio e diritto diagonale del classe 2003.

15-15 Secondo doppio fallo dell’iberico.

15-0 Scappa via il rovescio diagonale di Berrettini.

0-2 BREAK ALCARAZ!!!! Che avvio in risposta del #42 al mondo…

15-40 Stecca di diritto lo spagnolo dopo un gran rovescio diagonale.

0-40 TRE PALLE BREAK ALCARAZ! Che risposte aggressive dello spagnolo!

0-30 Inizio a rilento di Berrettini al servizio.

0-15 Ottima risposta incrociata di Alcaraz.

0-1 Ottimo inizio al servizio di Alcaraz.

40-30 Servizio e diritto di Alcaraz.

30-30 Doppio fallo di Alcaraz.

30-15 Lo spagnolo perde la diagonale di rovescio imposta dall’azzurro.

30-0 Buon servizio dell’iberico.

15-0 Prima centrale di Alcaraz.

0-0 Si comincia a Vienna! Batte Alcaraz.

INIZIO PRIMO SET

14.08 Riscaldamento nel vivo: tra poco si comincia a Vienna!

14.06 Giocatori in campo! Fergus Murphy arbitrerà l’incontro.

14.04 Domani a mezzogiorno ci sarà il sorteggio del tabellone maschile dell’ATP 1000 di Parigi-Bercy per l’ultimo dell’anno.

14.02 Adesso stanno giocando Denis Shapovalov e Jan-Lennard Struff con il tedesco avanti per 4 giochi a 1: a seguire Roberto Bautista-Agut contro Marin Cilic e Andrey Rublev contro l’olandese Botic van de Zandschulp.

14.00 Si stanno giocando i quarti di finale anche in Russia, all’ATP 500 di San Pietroburgo: dopo aver festeggiato il compleanno, Taylor Fritz ha raggiunto la semifinale battendo 6-4 6-2 John Millman.

13.58 Primo confronto di sempre tra i due giocatori che hanno 7 anni di differenza: prevarrà l’esperienza e la potenza dell’azzurro o l’atletismo dell’iberico?

13.56 Il tennista spagnolo è reduce dalla sconfitta ad Indian Wells contro Andy Murray per 5-7 6-3 6-2 al primo turno di una delle sfide più emozionanti de 2021.

13.54 Manca sempre meno all’inizio dell’incontro! Sale l’attesa per la sfida del Centrale.

13.52 A Londra l’italiano trovò la seconda vittoria su tre incontri in poche settimane su Dominic Thiem dopo le sconfitte piuttosto nette su Novak Djokovic e Roger Federer nel round robin.

13.50 L’italiano vinse ai danni di Kyle Edmund in rimonta per 3-6 6-3 6-4 all’esordio. Furono settimane d’oro per il romano che poi volò alle Finals di Londra giungendo in semifinale contro il tedesco Alexander Zverev.

13.48 Matteo Berrettini nel 2019 perse in semifinale contro Dominic Thiem per 6-3 5-7 3-6. Un gran percorso dell’azzurro dopo la vittoria su Andrey Rublev ai quarti di finale per 7-5 7-6 e Grigor Dimitrov con un doppio tie-break.

13.46 Lo spagnolo è terzo nella Race verso Milano con 1364 punti, troppo lontano da Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime ma già sicuro della qualificazione. Verso Torino invece non può più qualificarsi ma può guadagnare comunque posizioni: è 22º e con un successo scavalcherebbe Lorenzo Sonego con 1454 punti.

13.44 Il #42 al mondo ha guadagnato virtualmente due posizioni con 1439 punti e con una vittoria diventerebbe #35 al mondo con 1529 punti: un successo del torneo lo proietterebbe addirittura in top30.

13.42 Carlos Alcaraz scende in campo dopo le vittorie del primo turno contro il britannico Daniel Evans per 6-4 6-3 e agli ottavi di finale contro Andy Murray sconfitto 6-3 6-4.

13.40 L’azzurro continua a rincorrere la sesta posizione in classifica, occupata da Andrey Rublev impegnato a San Pietroburgo dove difende il titolo: nella Race invece il russo occupa la quinta posizione e ha 120 punti in più del romano.

13.38 Matteo Berrettini torna in campo dopo la vittoria in rimonta contro il georgiano Nikoloz Basilashvili per (5)6-7 6-2 6-3 al secondo turno a seguito dell’esordio vittorioso contro l’australiano qualificato Alexei Popyrin battuto per 7-6(3) 6-3.

13.36 L’ultima sfida in programma è quella tra Casper Ruud e Jannik Sinner: l’azzurro vuole vincere per entrare in top 10 e fare la Storia raggiungendo Matteo Berrettini nell’élite del tennis maschile.

13.34 Il canadese Felix Auger-Aliassime, vittorioso contro Cameron Norrie per 2-6 7-6(6) 6-4 sfida il tedesco Alexander Zverev che ha vinto in tre set contro Alex de Minaur per 6-2 3-6 6-2. Non prima delle 17.30 invece giocherà Frances Tiafoe contro Diego Schwartzman.

13.32 La partita è in programma come primo match di giornata sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.00. Chi vince sfida uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Alexander Zverev, in campo non prima delle 15.30.

13.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, match valido per i quarti di finale del ATP 500 di Vienna di singolare maschile.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger