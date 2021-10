F1 su TV8, GP USA 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

La Formula Uno si appresta a vivere il Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesimo round del Mondiale 2021, segnato dalla furiosa battaglia per il titolo fra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese e il britannico si sono avvicendati a ripetizione in testa alla classifica iridata, dove ora sono separati da soli 6 punti. Al momento, è il ventiquattrenne olandese a menare le danze, ma non vince ormai dallo scorso 5 settembre, sul tracciato amico di Zandvoort.

Siamo di fronte a una bagarre totale dove un semplice episodio potrebbe spostare gli equilibri in favore dell’uno piuttosto che dell’altro pilota. Chi farà meglio a Austin? La speranza è di continuare ad assistere a una lotta senza esclusione di colpi, che si protragga sino all’ultima gara di Abu Dhabi.

La Ferrari sta invece proseguendo i test sulla nuova parte ibrida introdotta in Russia. In Turchia si sono visti segnali incoraggianti, che fanno ben sperare in ottica 2022. Al contempo, la novità tecnologica potrebbe aiutare nella corsa al terzo posto del Mondiale costruttori, dove la Scuderia di Maranello insegue la McLaren, ora avanti di 7 punti e mezzo. Il team di Woking ha però pagato dazio all’Istanbul Park. Riusciranno le Rosse a scavalcare le monoposto color papaya? Per scoprire questo e altri temi si può seguire il Gran Premio degli Stati Uniti in TV.

PROGRAMMA GP STATI UNITI F1 OGGI

(DOMENICA 24 OTTOBRE)

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la gara in differita. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta del GP degli Stati Uniti.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio degli USA sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – L’appuntamento di Austin potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre la differita della gara sarà disponibile su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8 GP STATI UNITI F1 2021 IN CHIARO

GARA

Domenica 24 ottobre, ore 21.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

Domenica 24 ottobre, ore 23.00 – Differita TV8 (125 Sky e 8 Digitale Terrestre)

Foto: La Presse