Ginnastica artistica, Mondiali 2021: orari 20 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Mercoledì 20 ottobre proseguiranno i Mondiali 2021 di ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) va in scena la seconda e ultima parte delle qualificazioni maschili. Vedremo all’opera sei suddivisioni, si chiuderà il programma e avremo delineato il quadro dei qualificati alle varie finali (24 per l’all-around, 8 per le singole specialità). Si partirà alle ore 02.20 italiane e si andrà avanti fino alle ore 13.50 circa, per oltre 11 ore senza sosta da vivere tutti insieme appassionatamente.

L’Italia è pronta per scendere in pedana: Marco Lodadio e Salvatore Maresca inseguono la finale agli anelli, Carlo Macchini si gioca tutto alla sbarra, Nicola Bartolini ci prova tra corpo libero e volteggio. Gli azzurri gareggeranno alle ore 10.20 italiane nella settima e penultima suddivisione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, tutte le suddivisioni, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica (qualificazioni maschili, mercoledì 200 ottobre). Non sono previste diretta tv e/o streaming dell’evento. Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire la competizione in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 20 OTTOBRE: PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE:

02.20-04.00 Qualificazioni maschili, terza suddivisione

04.10-05.50 Qualificazioni maschili, quarta suddivisione

06.20-08.00 Qualificazioni maschili, quinta suddivisione

08.10-09.50 Qualificazioni maschili, sesta suddivisione

10.20-12.00 Qualificazioni maschili, settima suddivisione (con ITALIA)

12.10-13.50 Qualificazioni maschili, ottava suddivisione

MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Le qualificazioni non avranno copertura tv e/o streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire la competizione in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Passeremo insieme 11 ore consecutive, senza sosta: dalle 02.20 alle 13.50 circa.

MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: ITALIANI IN GARA OGGI

Carlo Macchini, Marco Lodadio, Salvatore Maresca, Nicola Bartolini, Thomas Grasso, Nicolò Mozzato.

Foto: Simone Ferraro/FGI