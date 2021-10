L’Italia maschile si sta preparando per fare il proprio esordio ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica. Il debutto degli azzurri era previsto per le ore 10.20 odierne, quando sarebbe dovuta iniziare la settima suddivisione delle qualificazioni. Il programma della rassegna iridata ha però subito un ritardo di 80 minuti per una positività al Covid-19 riscontrata all’inizio della mattinata italiana (non è stato comunicato il nome della persona contagiata). Tutto era perfettamente in linea con la tabella di marcia fino al termine del quinto raggruppamento, il sesto turno era previsto a partire dalle ore 08.10 italiane ma c’è stato uno slittamento le cui cause non sono ancora state comunicate ufficialmente.

Per questo motivo la nostra Nazionale non potrà scendere effettivamente in pedana alle ore 10.20, poiché in quel momento sarà in pieno svolgimento la sesta suddivisione con Gran Bretagna, Canada, Turchia, Corea del Sud (partita effettivamente alle ore 09.30). L’Italia dovrà aspettare le ore 12.00 (circa) per poter iniziare la propria gara. Un ritardo non gradito e che costringerà anche a rivedere il riscaldamento e l’avvicinamento alla competizione.

Gli azzurri inizieranno la loro avventura al cavallo con maniglie. Marco Lodadio e Salvatore Maresca inseguono la finale agli anelli, Carlo Macchini punta all’atto conclusivo alla sbarra, Nicola Bartolini se la vuole giocare tra corpo libero e volteggio, Thomas Grasso potrebbe essere una sorpresa alla tavola, Nicolò Mozzato si destreggerà tra quadrato e cavallo. Di seguito il nuovo programma delle qualificazioni maschili per l’Italia ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

QUALIFICAZIONI ITALIA MASCHILE MONDIALI GINNASTICA 2021: PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE:

12.00 (circa) Qualificazioni Mondiali, settima suddivisioni (con ITALIA)

Nuovo programma: ritardo di circa 80 minuti rispetto alle previste ore 10.20

MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Le qualificazioni non avranno copertura tv e/o streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire la competizione in tempo reale.

