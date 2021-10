F1 su TV8, GP USA 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Nel Tilkodromo di Austin, l’odierna giornata di sabato 23 ottobre servirà per determinare la griglia di partenza del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno. Nelle scorse settimane si era vociferato che sarebbe stato possibile assistere a una sprint race, ma l’ipotesi è stata successivamente scartata. Dunque le qualifiche si svolgeranno seguendo il classico sistema del miglior tempo su giro secco. Quindi vedremo andare in scena la solita sessione di un’ora divisa in tre fasi (Q1, Q2, Q3) con le cinque vetture più lente eliminate al termine del primo e del secondo turno.

Finora il 2021 ha visto cinque piloti diversi partire dalla pole position. Al momento Max Verstappen domina la scena con 8 (Bahrain, Francia, Stiria, Austria, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Italia). Segue a quota 3 Lewis Hamilton (Imola, Spagna, Ungheria), mentre ne hanno firmate 2 Charles Leclerc (Monaco, Azerbaigian) e Valtteri Bottas (Portogallo, Turchia). Infine Lando Norris si è aggiunto alla compagnia in Russia.

Va però sottolineato come si siano viste due “pole fantasma”, cancellate a causa di penalità inflitte ai piloti Mercedes per sostituzione di power unit. A Monza era stato Bottas a vincere la sprint race, mentre a Istanbul Park il più rapido in qualifica è stato Hamilton. Cionondimeno, la loro retrocessione in griglia ha consegnato ad altri la prima casella sullo schieramento. Cosa accadrà ad Austin? Per scoprirlo sarà sufficiente seguire le qualifiche del GP degli Stati Uniti in TV.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) in differita le qualifiche. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio degli USA potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre la differita delle qualifiche sarà disponibile su TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

F1 SU TV8, GP STATI UNITI 2021 OGGI

PROVE LIBERE 3

Sabato 23 ottobre, ore 20.00-21.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky). Nessuna copertura televisiva su TV8

QUALIFICHE

Sabato 23 ottobre, ore 23.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Domenica 24 ottobre, ore 01.00 – Differita su TV8 (125 Sky e 8 Digitale Terrestre)

Foto: LPS