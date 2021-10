F1, Sergio Perez il migliore della FP3 ad Austin, super Carlos Sainz 2°. Charles Leclerc solo nono

Il messicano Sergio Perez si conferma ad alto livello ad Austin (Stati Uniti), tappa del Mondiale 2021 di F1. Sul tecnico circuito dl Texas l’alfiere della Red Bull, dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle prove libere 2, si è confermato anche nella FP3 odierna realizzando il crono di 1’34″701 a precedere un grande Carlos Sainz sulla Ferrari (+0″104) e il leader del campionato sempre su Red Bull Max Verstappen (+0″211). In questo modo, dunque, la scuderia di Milton Keynes ha voluto rispondere alla Mercedes che nel day-1 aveva fatto un po’ le spalle larghe.

Nella terza sessione, infatti, le due W12 si sono classificate in quinta e sesta piazza con il finlandese Valtteri Bottas (+0″287) e il britannico Lewis Hamilton (+0″518). Va rimarcato che sia Verstappen che Hamilton nel corso del loro ultimo tentativo avevano ottenuto un riscontro migliore di quello di Perez, andando però oltre i limiti della pista e quindi non rispettando il regolamento. Di sicuro, può rallegrarsi Sainz che con la sua SF21 è riuscito a mettere insieme i pezzi del puzzle, estraendo un grande tempo e mettendo in mostra una macchina ben bilanciata.

Lo stesso non si può dire per l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc. Il pilota del Principato ha chiuso in nona posizione a 0″987 dal vertice. La vettura di Charles ha manifestato problemi importanti di stabilità al posteriore, perdendo tanto tempo in trazione rispetto anche al compagno di squadra. Un aspetto su cui la scuderia di Maranello dovrà lavorare in vista delle qualifiche che ci saranno alle ore 23.00 italiane.

Completando, quindi, la top-10 troviamo in quarta posizione un sempre convincente Lando Norris con la McLaren a 0″244, davanti alle due Mercedes citate, al team-mate Daniel Ricciardo (+0″644), all’AlphaTauri del francese Pierre Gasly (+0″697), a Leclerc e al transalpino dell’Alpine Esteban Ocon (+1″010).

Da sottolineare il 15° posto di Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo (+1″551), mentre Kimi Raikkonen con l’altra Alfa ha terminato 13° (+1″361). In conclusione, sostituzione dell’intera power unit sull’Alpine dello spagnolo Fernando Alonso (17° a 1″789) e quindi penalità in griglia (partenza dal fondo).

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP USA F1

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:34.701 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.104 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.211 4

4 Lando NORRIS McLaren+0.244 4

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.287 5

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.518 4

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.644 4

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.697 5

9 Charles LECLERC Ferrari+0.987 7

10 Esteban OCON Alpine+1.010 3

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.150 6

12 George RUSSELL Williams+1.322 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.361 4

14 Nicholas LATIFI Williams+1.417 4

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.551 5

16 Lance STROLL Aston Martin+1.691 5

17 Fernando ALONSO Alpine+1.789 5

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.871 5

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.970 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+28.755 5

Foto: LaPresse