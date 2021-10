F1 in tv, GP Turchia 2021: programma Sky e TV8, orari, streaming

Nel weekend dell’8-10 ottobre il Circus della F1 torna in scena. Lo scenario sarà quello di Istanbul, in Turchia, che sostituisce la prova in Singapore che avrebbe dovuto tenersi ed è stata cancellata per questioni logistiche legate al Covid.

Si torna a girare sul circuito turco dopo l’esperienza non semplice dell’anno passato quando anche le condizioni meteorologiche ci misero del loro, rendendo la corsa domenicale molto movimentata. Una gara che premiò Lewis Hamilton che si laureò campione del mondo per la settima volta in carriera.

Lewis si ripresenta ai nastri di partenza di questo round in vetta alla classifica del campionato, ma con appena due lunghezze di margine sull’olandese della Red Bull Max Verstappen. Un vantaggio molto esiguo quello dell’asso nativo di Stevenage in vista di questo fine-settimana si prevede una sfida molto serrata e accesa.

In casa Ferrari sarà interessante capire quale potrà essere l’adattamento della SF21 al tracciato. Indubbiamente ci sarà una penalità da scontare per lo spagnolo Carlos Sainz che, come annunciato dalla scuderia di Maranello, correrà con la quarta power unit della stagione, con aggiornamenti e nuovi componenti in toto. Questo si traduce nel via dall’ultima fila come avvenuto nell’ultimo GP di Russia al monegasco Charles Leclerc, protagonista a Sochi di una prestazione tanto spettacolare quanto poco fortunata.

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP TURCHIA F1 2021

VENERDI’ 8 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10.30-11.30, Prove libere 1

Ore 14.00-15.00, Prove libere 2

SABATO 9 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.00-12.00, Prove libere 3

Ore 14.00, Qualifiche

DOMENICA 10 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 14.00, Gara

PROGRAMMA GP TURCHIA F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio di Turchia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), dove saranno proposte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio di Turchia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA SKY SPORT

Giovedì 7 ottobre

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 19.30: conferenza stampa

Venerdì 8 ottobre

Ore 13.45: Paddock Live

Ore 14.00: prove libere 2 F1

Ore 15.00: Paddock Live

Ore 15.30: conferenza stampa team

Ore 16.30: Paddock Live Show

Sabato 9 ottobre

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: prove libere 3 F1

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.00: qualifiche F1

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 16.30 Paddock Live Show

Domenica 10 ottobre

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14.00: gara F1

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy F1

PROGRAMMA TV8

Sabato 9 ottobre

Ore 18.30, F1, Qualifiche, differita*

Domenica 10 ottobre

Ore 18.00, F1, Gara, differita*

*Orari soggetti a variazioni

Foto: LPS