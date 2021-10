Billie Jean King Cup 2021: tutte le squadre delle Finali. Krejcikova star di casa, Barty e Sabalenka assenti. Il problema WTA Finals

Con la diramazione delle 12 squadre facenti parte del lotto delle finali di Billie Jean King Cup, nuovo nome per la Fed Cup, che si terranno a Praga nei primi sei giorni di novembre, emerge in pieno un problema del tennis femminile. In particolare, questa volta la grana riguarda la vicinanza delle fasi conclusive dell’evento a squadre e delle WTA Finals di Guadalajara, dal 10 al 17 novembre (date peraltro nuove rispetto alle prime comunicate).

Date le date davvero quasi attaccate, alcune giocatrici hanno dovuto fare delle scelte. Così, le prime due giocatrici del mondo, Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka, non rappresenteranno Australia e Bielorussia. Per le prime due giocatrici del mondo il problema è duplice: dover passare non solo da un continente all’altro, ma anche da un tipo di ambiente all’altro, dal momento che, se a Praga si gioca in condizioni tutto sommato normali, a Guadalajara lo si fa a 1500 metri sul livello del mare e con palle meno pressurizzate. Questa situazione era stata molto criticata dall’allenatore di Barty, Craig Tyzzer, che ragionava sul fatto che fosse una situazione mai vissuta prima nell’anno per tutte e provata direttamente nell’evento tra le migliori otto.

Mancherà anche l’americana Coco Gauff, che al momento nella Race è al 13° posto: va comunque detto che, per stavolta, gli Stati Uniti possono fare affidamento su diversi ricambi di livello. La squadra di casa, invece, potrà puntare su Barbora Krejcikova, ma non su Karolina Pliskova: scelte differenti per due che il discorso Finals ce l’hanno nel mirino perché già matematicamente qualificate. Andranno in campo anche Garbine Muguruza per la Spagna (sesta nella Race) ed Elise Mertens per il Belgio (decima), così come Anastasia Pavlyuchenkova per la Russia (undicesima). Da sottolineare anche la presenza tanto dell’ultima finalista degli US Open, la canadese Leylah Fernandez, quanto di Carla Suarez Navarro: per lei, che ha voluto calcare ancora una volta i campi dopo aver superato il linfoma di Hodgkin, per un anno di uscita di scena come l’ha voluto lei.

A difendere il titolo c’è la Francia, che schiera una formazione per buona misura esperta, ma in questo contesto senza favori del pronostico, che sono per buona misura in favore della squadra di casa, dominatrice del decennio scorso. In gara anche la medaglia d’oro olimpica, la svizzera Belinda Bencic. Format piuttosto semplice: nei primi quattro giorni si giocano i raggruppamenti, le prime passano in semifinale, dove gli accoppiamenti saranno A-C e B-D, e poi la finale si giocherà sabato 6 novembre.

BILLIE JEAN KING CUP 2021 FINALS: CONVOCAZIONI

GRUPPO A

Francia

Caroline Garcia, Alize Cornet, Clara Burel, Fiona Ferro

Capitano: Julien Benneteau

Federazione Tennistica Russa (RTF)

Anastasia Pavlyuchenkova, Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova, Ekaterina Alexandrova, Liudmila Samsonova

Capitano: Igor Andreev

Canada

Leylah Fernandez, Rebecca Marino, Françoise Abanda, Gabriela Dabrowski

Capitano: Sylvain Bruneau

GRUPPO B

Australia

Ajla Tomljanovic. Astra Sharma, Storm Sanders, Olivia Gadecki, Ellen Perez

Capitana: Alicia Molik

Bielorussia

Victoria Azarenka, Aliaksandra Sasnovich, Olga Govortsova, Yuliya Hatouka, Lidziya Marozava

Capitana: Tatiana Poutchek

Belgio

Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Greet Minnen, Maryna Zanevska, Kirsten Flipkens

Capitano: Johan Van Herck

GRUPPO C

USA

Jessica Pegula, Danielle Collins, Sloane Stephens, CoCo Vandeweghe, Caroline Dolehide

Capitana: Kathy Rinaldi

Spagna

Garbine Muguruza, Paula Badosa, Sara Sorribes Tormo, Nuria Parrizas-Diaz, Carla Suarez Navarro

Capitana: Anabel Medina Garrigues

Slovacchia

Anna Karolina Schmiedlova, Kristina Kucova, Viktoria Kuzmova, Rebecca Sramkova, Tereza Mihalikova

Capitano: Matej Liptak

GRUPPO D

Repubblica Ceca

Barbora Krejcikova, Marketa Vondrousova, Tereza Martincova, Katerina Siniakova, Lucie Hradecka

Capitano: Petr Pala

Germania

Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Anna-Lena Friedsam, Jule Niemeier, Nastasja Schunk

Capitano: Rainer Schuettler

Svizzera

Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic, Stefanie Voegele

Capitano: Heinz Guenthardt

Foto: LaPresse