Berrettini-Basilashvili oggi, ATP Vienna 2021: orario d’inizio, canali tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 27 ottobre, Matteo Berrettini affronterà Nikoloz Basilashvili agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano torna sul cemento indoor della capitale austriaca dopo aver sconfitto l’australiano Alexei Popyrin nel suo match d’esordio. Si tratta di una partita complessa per il romano, chiamato a incrociare la racchetta con il sempre estroso e rognoso georgiano. Il numero 7 al mondo, testa di serie numero 3 del tabellone, dovrà dare il massimo se vorrà riuscire ad avere la meglio contro il numero 25 del ranking ATP e regalarsi il quarto di finale contro il vincente di Murray-Alcaraz.

Matteo Berrettini giocherà ancora una volta in serata, proprio come gli era successo al primo turno. La sua sarà la quarta e ultima partita a incominciare dalle ore 14.00 sul Campo Centrale. Ad aprire le danze sarà Jannik Sinner contro lo statunitense Reilly Opelka, poi a seguire Lorenzo Musetti contro il francese Gael Monfils. A seguire (e non prima delle ore 17.30) spazio alla contesa tra il britannico Andy Murray e lo spagnolo Carlos Alcaraz, poi toccherà appunto al nostro portacolori. L’Italia ha sostanzialmente monopolizzato il campo principale a Vienna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Basilashvili, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky e su Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, supertennis.tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-BASILASHVILI OGGI, OTTAVI ATP VIENNA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE:

Quarta partita dalle ore 14.00 Matteo Berrettini vs Nikoloz Basilashvili

In precedenza, dalle ore 14.00: Sinner-Opelka, Musetti-Monfils, Murray-Alcaraz (quest’ultima non prima delle ore 17.30)

BERRETTINI-BASILASHVILI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Tennis (canale 205).

Diretta streaming, gratis, su supertennis.tv.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

