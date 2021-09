Oggi si sono giocate quattro partite valide per gli ottavi di finale degli Europei 2021 di volley maschile. L’Olanda ha rischiato una clamorosa eliminazione per mano del Portogallo. I tulipani, che avevano vinto il gruppo C, si sono fatti imbrigliare dai lusitani e sono riusciti a imporsi soltanto al tie-break con grandissima fatica.

I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno vinto per 3-2 (22-25; 25-22; 26-24; 20-25; 15-13) grazie allo show surreale dell’opposto Nimir Abdel-Aziz (37 punti, 3 aces, 2 muri, 55% in attacco) e della sua spalla Gijs Jorna (15 punti). Il Portogallo ha sfiorato il colpaccio cercando di sfruttare gli errori avversari e le buone prestazioni di Alexandre Ferreira (16), Filio Cveticanin (15) e Hugo Lucas (14).

L’Olanda è ora pronta per affrontare la Serbia ai quarti di finale. I Campioni d’Europa in carica si sono salvati per il rotto della cuffia contro la grande rivelazione Turchia, dovendo recuperare da 1-2 in una situazione di totale difficoltà. I ragazzi di coach Boban Kovac si sono imposti per 3-2 (25-18; 22-25; 22-25; 25-23; 15-12). Il martello Uros Kovacevic (18 punti), lo schiacciatore Mirko Ivovic (15 punti) e il centrale Marko Podrascanin (11), con l’opposto Aleksandar Atanasijevic (7) un po’ sottotono. Agli anatolici non sono bastati Adis Lagumdzija (20), Yigit Gulmezoglu (16) e Burak Gungor (10) per completare l’impresa.

L’Italia ha invece regolato la modesta Lettonia con un secco 3-0 (25-14; 25-13; 25-16) e ai quarti di finale se la dovrà vedere con la Germania di coach Andrea Giani, capaci di imporsi sulla Bulgaria di Silvano Prandi per 3-1 (25-14; 18-25; 25-19; 25-22): Georg Grozer e compagni hanno vinto la sfida contro gli spenti Tsvetan Sokolov e Todor Skrimov.

Foto: CEV