Baseball, Europei 2021: Italia, Olanda e Spagna vittoriose senza problemi. Brivido Israele

Si è appena conclusa la prima giornata degli Europei di baseball, aperti tra Torino, Avigliana e Settimo Torinese con le otto partite iniziali in un viaggio che porterà alle due finali di domenica prossima. Per l’Italia un debutto non propriamente difficile, quello contro la Grecia, per un primo girone che non si presenta particolarmente complicato.

Italia-Grecia

Nell’altro incontro, pittoresco 11-12 tra Belgio e Austria: ad Avigliana la decide un doppio da 3 RBI di Ober nell’inning conclusivo, dopo che i belgi in quello precedente erano riusciti a trovare ben sei punti. Questi ultimi, domani, saranno i prossimi avversari degli azzurri, mentre agli austriaci toccherà martedì.

Il vero colpo lo rischia di fare la Russia su Israele: la squadra che quest’anno ha giocato le Olimpiadi si vede costretta all’extra inning, dove trova la vittoria mandando Petrushka a segno su balk con le basi piene. Nell’altra partita la Gran Bretagna riesce a battere con buon agio la Francia per 7-2 con Kerry in grande spolvero (per lui anche un fuoricampo).

Nessun problema per l’Olanda, con Martina e Schoop in evidenza nel facile successo con la Slovacchia. Hejma trascina la Repubblica Ceca contro la Svezia, mentre nel girone B la Spagna travolge senza tanti complimenti l’Ucraina. Rilevante il risultato della Croazia, che sconfigge d’autorità la Germania dandole il colpo di grazia nel settimo inning grazie al fuoricampo di Smith da 3 RBI.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

GIRONE A

Italia-Grecia 13-3 (7°)

Belgio-Austria 11-12

GIRONE B

Germania-Croazia 2-8

Ucraina-Spagna 0-15 (5°)

GIRONE C

Francia-Gran Bretagna 2-7

Russia-Israele 1-2 (10°)

GIRONE D

Repubblica Ceca-Svezia 6-1

Slovacchia-Olanda 0-11 (7°)

Foto: FIBS