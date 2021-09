Si sono conclusi a Parigi gli Europei di basket 3×3, noti in ambito FIBA come 3×3 Europe Cup. Nelle vicinanze della Tour Eiffel, i due titoli continentali sono andati alla Serbia (maschile) e alla Spagna (femminile). In un caso si tratta del terzo titolo, peraltro consecutivo, nell’altro del primo dopo due finali perse. In entrambi i casi ci sono state 12 squadre al via, Italia assente.

La Serbia, per arrivare al successo, ha subito una sorprendente sconfitta con l’Ucraina nella prima fase a fronte di una vittoria con il Belgio. Nei quarti ha superato la Francia per 20-17, in semifinale la Russia per 18-13 e in finale un’ottima Lituania per 20-14. Senza Dusan Bulut, andato a concedersi finalmente la meritata occasione dell’americana Big3, il roster serbo si è comunque dimostrato di grande forza con la guida di Dejan Majstorovic (25 punti complessivi) e Mihailo Vasic (23).

La Spagna, nel torneo femminile, non è anch’essa immacolata: dopo la vittoria sull’Olanda per 21-14 c’è la sconfitta con la Lituania per 19-21. Nei quarti battuta l’Ucraina per 22-10, poi in semifinale la Francia per 21-17 e infine, in finale, la Germania per 16-12. Larga parte del merito va a Sandra Ygueravide, top scorer dell’intera competizione con 41 punti, ma notevole è anche il contributo di Vega Gimeno con 27.

Terzo posto maschile per la Polonia, che lascia giù dal podio la Russia in un finale thrilling concluso sul 19-18; Russia che finisce quarta anche tra le donne, battuta dalla Francia per 19-13. E dire che, in quest’ultimo caso, francesi e russe godevano dello status di prime due favorite.

