VIDEO Vuelta a España 2021, highlights tappa di oggi: Cort Nielsen vince in fuga, Bagioli 4°

Magnus Cort Nielsen ha vinto la 19ma tappa della Vuelta di Spagna, una frazione mossa di 191 km da Tapia a Monforte de Lemos. Il danese si è imposto riuscendo a battere il portoghese Rui Costa e lo statunitense Quinn Simmons al termine di un’intensa volata lanciata dai fuggitivi di giornata, capaci di vincere il serrato braccio di ferro col gruppo. Si tratta della terza vittoria in questa Vuelta per l’alfiere della EF Education-Nippo.

Quarta piazza per il bronzo Andrea Bagioli, Alberto Dainese vince lo sprint di gruppo che vale l’ottavo posto davanti a Matteo Trentin. Primoz Roglic conserva senza problemi la maglia roja di leader della classifica generale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della tappa di oggi alla Vuelta di Spagna 2021.

