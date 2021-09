Il danese Magnus Cort Nielsen serve il tris sulle strade della Vuelta a España 2021. Il fortissimo passista veloce dell’EF Education First è andato in fuga con altri ventitré corridori nel corso dell’odierna diciannovesima frazione del grande giro spagnolo. Cort Nielsen, successivamente, ha resistito agli scatti degli altri attaccanti e ha regolato i superstiti della fuga con uno sprint regale.

Il danese è stato l’unico, tra gli uomini veloci, oltre ad Arnaud Demare, ad andare in fuga al mattino e il suo coraggio è stato premiato. Ora Cort Nielsen, dato lo straordinario stato di forma di cui gode, non può che iniziare a fare un pensierino anche ai Mondiali delle Fiandre.



Queste le dichiarazioni rilasciate da Magnus Cort Nielsen dopo il successo odierno: “E’ fantastico, è un sogno. A un certo punto non ci credevo più, solo negli ultimi cinque chilometri ho capito che potevamo farcela. Non ci hanno mai lasciato troppo spazio, ma abbiamo lavorato sodo e siamo riusciti ad arrivare al traguardo prima del gruppo. Devo ringraziare Lawson Craddock per il lavoro che ha fatto, senza di lui non avrei vinto oggi. La prima vittoria è stata la più spettacolare, ma tutte e tre sono incredibili“.

Foto: Lapresse