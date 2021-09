US Open 2021, le partite del 7 settembre: Medvedev con van de Zandschulp, quarto affascinante tra Auger-Aliassime e Alcaraz

Chiusa una giornata di tennis, ne comincia subito un’altra. L’US Open 2021 prosegue in maniera vorticosa, entrato a piene mani nella seconda settimana: quest’oggi, martedì 7 settembre, iniziano i quarti di finale del quarto torneo dello Slam, con degli accostamenti che in pochi avrebbero pronosticato.

A partire da Daniil Medvedev, che non crediamo avrebbe progettato di affrontare a questo punto il qualificato Botic Van de Zandschulp. L’olandese, proveniente dalle qualificazioni ma capace di entrare in tutti e quattro i tabelloni dello Slam in questa stagione, si è preso lo scalpo di due giocatori di grande livello come Casper Ruud e Diego Schwartzman, e dopo l’argentino si è lasciato scappare un ‘più sono forti, meglio gioco’. Contro uno specialista del duro come il russo però sarà molto più difficile mettere a segno la sorpresa.

L’altro match invece è probabilmente quello che desta più curiosità dei quattro in programma. Da un lato Felix Auger-Aliassime, che finora ha incontrato come giocatori temibili lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l’americano Frances Tiafoe, ma che pare aver compiuto un passo avanti verso la definitiva maturazione. Dall’altra parte Carlos Alcaraz, che ha gli occhi addosso di tutti gli appassionati dopo il successo su Stefanos Tsitsipas al terzo turno: una semifinale Slam certificherebbe ufficialmente il suo ingresso nei salotti buoni del tennis mondiale.

Ovviamente, ci sono anche le partite del torneo femminile. Aryna Sabalenka ha una grande occasione di poter arrivare fino in fondo dopo le eliminazioni di Ashleigh Barty e Naomi Osaka, ottenendo il tanto sospirato trionfo in un grande torneo. Prima però c’è Barbora Krejcikova a sbarrarle la strada: la ceca, dal successo al Roland Garros, ha perso solo per mano di Ashleigh Barty, due volte, e Belinda Bencic nel torneo olimpico. Per la bielorussa rappresenta un gran bel banco di prova.

L’ultima partita del quarto di finale avrà Elina Svitolina come principale favorita. L’ucraina si è tolta una bella scimmia dalle spalle battendo con un doppio 6-3 una ritrovata Simona Halep e vorrà provare almeno a pareggiare il suo miglior risultato allo US Open, la semifinale del 2019. Contro di lei ci sarà però una giocatrice di molto talento, di cui si parla da parecchio nel circuito, la canadese Leylah Fernandez, che si è già presa gli scalpi di Naomi Osaka e Angelique Kerber, entrambe le volte in rimonta.

Foto: LaPresse