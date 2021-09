Vincenza Petrilli passa in semifinale nel torneo di ricurvo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, mentre viene eliminata Elisabetta Mijno. Vittoria schiacciante per Vincenza Petrilli, che domina la scena contro la britannica Hazel Chaisty. L’azzurra strappa l’accesso per la semifinale con un pesante 6-2.

L’azzurra ha fatto la differenza nella seconda parte dell’incontro dopo un 2-2 iniziale. Petrilli sfiderà la cinese Wu Chunyan. Quest’ultima ha vinto la sfida tutta asiatica contro la giapponese Chika Shigasada che ha ceduto 7-1 all’avversaria, nettamente superiore in un quarto di finale a senso unico.

L’accesso in semifinale è sfumato per Elisabetta Mijno, che è stata beffata dalla greca Dorothea Poimenidou per 6-5 dopo essere stata rimontata nella seconda parte. L’ellenica dovrà vedersela contro l’iraniana Zahra Nemati, che ha eliminato senza problemi la brasiliana Fabiola Dergovics, la quale ha alzato bandiera bianca con il risultato di 7-1.

Foto: LaPresse