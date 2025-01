Tiro con l’arco, Lucilla Boari in finale a Nimes nelle Indoor World Series. Borsani si gioca il podio

Sono stati tanti gli azzurri protagonisti nella seconda giornata del Nimes Archery Tournament 2025, grande classica del tiro con l’arco al coperto valevole anche come quarta tappa stagionale (la più importante, mette in palio 1000 punti) delle Indoor World Series. Quest’oggi, dopo la conclusione del ranking round, si sono disputate le eliminatorie di tutti i tabelloni in attesa delle finali di domani.

La medagliata olimpica di Tokyo 2021 Lucilla Boari, 17ma al termine delle 60 frecce di qualifica, si è resa protagonista di un percorso esaltante nel ricurvo superando nell’ordine la francese Louise Botte, la connazionale italiana Elisabetta Mijno (prima nel ranking round con il nuovo record mondiale paralimpico), la tedesca Michelle Kroppen e l’estone Reena Parnat.

La 27enne mantovana sfiderà domani nell’ultimo atto la giovane stella britannica Penny Healey, capace di sconfiggere per 6-0 le nostre portacolori Roberta Di Francesco e Tatiana Andreoli rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale. Da segnalare infine l’eliminazione ai quarti di Vanessa Landi e al primo turno di Chiara Rebagliati.

Nell’arco olimpico maschile è stato il giovane emergente Matteo Borsani a brillare in casa Italia, fermandosi solamente in semifinale contro il tedesco Florian Unruh dopo aver sconfitto tre avversari di alto livello internazionale come il teutonico Felix Wieser, l’azzurro Mauro Nespoli e l’indiano Atanu Das. Domani Borsani se la vedrà nello spareggio per il terzo posto con il padrone di casa francese Thomas Chirault. Fuori prima dei quarti gli altri italiani.