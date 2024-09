Tiro con l’arco, Elisabetta Mijno e Stefano Travisani formidabili! Oro storico alle Paralimpiadi!

L‘Italia è medaglia d’oro nella competizione a squadre miste dell’arco ricurvo alle Paralimpiadi di Parigi 2024! Stefano Travisani ed Elisabetta Mijno si regalano la loro giornata di gloria: primo oro per entrambi gli azzurri nella loro carriera paralimpica, che torna per l’Italia da Londra 2012.

Percorso davvero eccezionale quello di Stefano Travisani ed Elisabetta Mijno che sono partiti direttamente dai quarti di finale in virtù del bye al primo turno battendo l’ostica Indonesia (Wulandari, Setiawan) per 5-3. Gli azzurri hanno vinto il primo set per 37-35, poi hanno perso il secondo per 33-35 e hanno pareggiato il terzo per 32-32. Decisivo è stato il 34-32 del quarto parziale, che era decisivo per le sorti della qualificazione.

La coppia italiana è poi cresciuta ulteriormente in semifinale, andando a battere l’India (Pooja, Singh) per 6-2. Media altissima per i due azzurri, che sono partiti fortissimo, con un primo set da 36-31 ed un secondo da 40-28. Gli indiani hanno poi reagito vincendo il terzo set per 37-35, ma sono stati regolati perdendo la quarta frazione per 38-37.

Nella finale contro la Turchia (Eroglu, Savas), l’Italia ha cominciato ancora molto bene, con un primo set vinto per 35-31 ed il secondo dominato con il punteggio di 39-36. I turchi hanno alzato l’asticella nel terzo, imponendosi per 38-37, ma gli azzurri hanno ripreso forza nel quarto tenendo i nervi saldi e chiudendo per 36-33, con l’ultima freccia di Elisabetta Mijno che ha scatenato la gioia e la commozione.