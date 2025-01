Tiro con l’arco, Elisabetta Mijno sfiora il record europeo indoor nel day-1 a Nimes

Ottime notizie per i colori azzurri al termine della giornata inaugurale del Nimes Archery Tournament 2025, quarta tappa stagionale (la prima e unica di livello 1000) delle Indoor World Series. Una delle grandi classiche del tiro con l’arco indoor si è aperta quest’oggi con le prime tre sessioni del ranking round, in attesa che la fase di qualificazione si concluda domattina con l’ultimo gruppo di atleti iscritti.

Nel ricurvo femminile è arrivata la splendida prestazione di Elisabetta Mijno, leader provvisoria della classifica con 593 punti (su 60 frecce). Un risultato che le consente di migliorare di tre lunghezze il suo record mondiale paralimpico, avvicinandosi però soprattutto al primato europeo (594) e mondiale (595) assoluto dopo aver firmato recentemente un clamoroso score di 595 (purtroppo non omologabile in ambito internazionale) ai Campionati Regionali del Piemonte a Cantalupa.

La cinque volte medagliata ai Giochi Paralimpici precede al momento di un solo punto la francese Victoria Sebastian, mentre tutte le altre pagano un distacco in doppia cifra a partire dalla terza piazza provvisoria dell’americana Casey Kaufhold (581). Qualificazione per la fase a eliminazione diretta ormai in ghiaccio per le azzurre dell’olimpico Tatiana Andreoli (settima con 578), Lucilla Boari (nona con 578) e Chiara Rebagliati (12ma con 577), mentre Claudia Mandia è appesa ad un filo in 26ma piazza con 560 punti.

Da segnalare nel ricurvo maschile – in attesa della prova di Mauro Nespoli, Matteo Borsani e Federico Musolesi, tutti impegnati domattina con le 60 frecce di ranking round – il terzo posto parziale di un buon Alessandro Paoli con 593 punti alle spalle solamente del fuoriclasse americano Brady Ellison (597) e dell’israeliano Roy Dror (593).