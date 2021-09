L’Italia continua a sognare in grande nell’ultima giornata di gara del tiro con l’arco alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e vola in semifinale nella competizione mista a coppie di ricurvo open, portandosi di fatto ad una sola vittoria dalla certezza di una medaglia.

Elisabetta Mijno e Stefano Travisani, dopo aver sconfitto agli ottavi la Mongolia per 6-0, si sono sbarazzati anche della coppia giapponese padrona di casa restando in corsa per il titolo paralimpico. Il duo azzurro, n.3 del seeding in base ai risultati del ranking round, attende in semifinale la vincente del quarto di finale attualmente in corso tra Iran (testa di serie n.2) e Gran Bretagna (n.10).

Partenza a rilento per i nostri portacolori, con un 6 di Mijno che permette al Giappone di aggiudicarsi la prima volée per 34-32 con una buona media. Gli azzurri reagiscono però prontamente e salgono di colpi, pareggiando i conti sul 2-2 grazie ad un secondo set vinto per 35-33 prima di passare in vantaggio sul 4-2 con una terza volée da 36-32.

Quarto parziale in cui la coppia tricolore può anche permettersi un pareggio per aggiudicarsi la contesa senza dover ricorrere allo shoot-off. Travisani apre con un pessimo 6 che complica i piani dell’Italia, ma Chika Shigesada e Tomohiro Ueyama restano sempre fuori dal bersaglio rosso e consentono agli azzurri di rimontare e di portare a casa anche l’ultimo set per 34-31.

