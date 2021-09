Elisabetta Mijno e Stefano Travisani regalano all’Italia del tiro con l’arco la terza medaglia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, conquistando il pass per la finalissima della competizione mista a coppie di ricurvo open sulla linea di tiro dello Yumenoshima Park Archery Field.

La coppia azzurra, dopo aver battuto la Mongolia per 6-0 ed il Giappone per 6-2, ha superato anche l’Iran in semifinale per 5-3 al termine di una sfida estremamente equilibrata e ricca di colpi di scena fino all’ultima freccia. Il Bel Paese, già certo di un posto sul podio, affronterà a breve il Comitato Paralimpico Russo nell’atto conclusivo del torneo.

Sotto la pioggia, gli azzurri fanno fatica ad ingranare e tengono la media dell’8 in una prima volée persa con lo score di 32-34 in favore della coppia asiatica formata dalla campionessa paralimpica individuale Zahra Nemati e da Gholamreza Rahimi. Come con il Giappone ai quarti, Mijno e Travisani reagiscono e si aggiudicano il secondo set per 33-31 riportando il match in parità sul 2-2.

Avvio in salita nel terzo parziale per l’Italia a causa del 5 di Travisani, ma Rahimi commette un errore gravissimo con l’ultima freccia (zero) e permette alla coppia nostrana di vincere la volée per 33-27, passando in vantaggio sul 4-2. Quarto set ad altissimo livello, con l’Iran che mette sotto pressione gli azzurri completando una fantastica volée da 37 punti. Il duo italiano risponde colpo su colpo fino all’ultimo tiro di Elisabetta Mijno, che scocca un 10 superlativo pareggiando i conti sul 37-37 e portando il Mixed Team azzurro in finale per il titolo.

Foto: Lapresse