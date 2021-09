Tennis, US Open 2021: Sabalenka e Svitolina avanti tutta, Krejcikova ferma Muguruza. Continua la favola di Leylah Fernandez

Si sono delineati i primi due quarti di finale del tabellone femminile agli US Open 2021. La prima a staccare il biglietto per un posto tra le migliori otto è stata l’ucraina Elina Svitolina, che ha superato brillantemente con un doppio 6-3 la rumena Simona Halep in un match che ha visto comandare sempre la numero cinque del mondo.

Una prestazione notevole quella di Svitolina, che ora si troverà sul suo cammino una delle grandi sorprese del torneo, la canadese Leylah Annie Fernandez. Prosegue la favola della numero 73 del mondo, che, dopo aver eliminato Naomi Osaka, estromette dal torneo anche la tedesca Angelique Kerber, imponendosi in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 dopo due ore e diciotto minuti di gioco.

Prosegue senza troppe interruzioni il torneo della bielorussa Aryna Sabalenka. La testa di serie numero due ha dominato contro la belga Elise Mertens, vincendo in due set per 6-4 6-1. Nel prossimo turno Sabalenka se la dovrà vedere con la ceca Barbora Krejcikova, uscita vincitrice dal match con la spagnola Garbine Muguruza. La campionessa in carica del Roland Garros si è imposta in due set per 6-3 7-6, superando anche alcuni problemi fisici avuti sul finire della seconda frazione.

RISULTATI OTTAVI DI FINALE TABELLONE FEMMINILE US OPEN 2021

Svitolina (Ukr) b. Halep (Rou) 6-3 6-3

Fernandez (Can) b. Kerber (Ger) 4-6 7-6 6-2

Sabalenka (Blr) b. Mertens (Bel) 6-4 6-1

Krejcikova (Cze) b. Muguruza (Spa) 6-3 7-6

Foto: LaPresse