Tennis, US Open 2021: Djokovic affronterà Berrettini, Harris per la prima volta nei quarti

Si sono delineati anche gli ultimi quarti di finale nel tabellone maschile degli US Open. Ci sarà la tanto attesa sfida tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini, in un remake dell’ultima finale di Wimbledon, che ha visto il serbo imporsi in quattro set. Ai quarti è approdato anche il sudafricano Lloyd Harris, al suo miglior risultato della carriera in uno Slam dopo aver battuto l’americano Reilly Opelka.

Sarà, dunque, Novak Djokovic contro Matteo Berrettini. Alla vittoria del romano contro Oscar Otte, ha risposto prontamente il numero uno del mondo, che prosegue in questo modo il suo cammino verso il Grande Slam. Djokovic ha regalato anche il primo set al giovane americano Jenson Brooksby, dominando poi gli altri tre parziali ed imponendosi con il punteggio di 1-6 6-3 6-2 6-2 dopo tre ore di gioco.

Djokovic si trova, così, a sole tre partite dal riscrivere la storia del tennis, ma ora cominciano i veri pericoli per il nativo di Belgrado, che finora non ha incontrato teste di serie lungo il suo cammino. Non è stato un Djokovic impeccabile ed il serbo sa di dover alzare il suo livello contro un Berrettini che sta viaggiando a corrente alternata, ma che su questi campi con la sua accoppiata servizio-dritto può essere mortifero.

E’ uno US Open delle prime volte, perché a Van de Zandschulp ed Alcaraz si aggiunge anche il sudafricano Lloyd Harris, mai ai quarti di finale in uno Slam in carriera. Il numero 46 del mondo ha superato in quattro set il gigante americano Reilly Opelka con il punteggio di 6-7 6-4 6-1 6-3 dopo due ore e mezza di gioco, tramortendolo sotto 36 ace contro 24 e 62 vincenti.

Per Harris è il risultato della conferma dopo un 2021 in continua crescita di rendimento e risultati, con il sudafricano che ora se la vedrà contro Alexander Zverev, che ha fermato la corsa del nostro Jannik Sinner. Il tedesco partirà con i favori del pronostico, anche perché è in striscia positiva dal torneo di Cincinnati, dove ha battuto proprio Harris in due set negli ottavi di finale.

