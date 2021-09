Sport in tv oggi (venerdì 10 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Un venerdì 10 settembre ricco di eventi da seguire quello che ci apprestiamo a vivere e a seguire su OA Sport. Al centro della scena il ciclismo e i motori: gli Europei di Trento hanno ancora tanto da mostrare e i colori azzurri vogliono farsi valere; a Monza e ad Aragon F1 e Motomondiale vorranno regalare emozioni forti agli appassionati.

Andando avanti con la giornata, il tennis si prenderà la scena con le semifinali degli US Open del tabellone maschile: Novak Djokovic è sempre più vicino a realizzare la storia e l’ostacolo rappresentato da Sascha Zverev non sarà semplice da superare. Particolare interesse lo avranno anche il calcio con il campionato di Serie B e il basket con la Supercoppa Italiana.

Di seguito la programmazione completa:

SPORT IN TV OGGI, VENERDI’ 10 SETTEMBRE: ORARI E PROGRAMMA

9.00 Ciclismo, Europei: prova in linea uomini Junior – Nessuna copertura tv e streaming

9.00 Moto3, GP Aragon: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), live streaming su SkyGo, su Now e su DAZN.

9.55 MotoGP, GP Aragon: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), live streaming su SkyGo, su Now e su DAZN.

10.55 Moto2, GP Aragon: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), live streaming su SkyGo, su Now e su DAZN.

13.15 Moto3, GP Aragon: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), live streaming su SkyGo, su Now e su DAZN.

13.50 Ciclismo, Europei: prova in linea donne junior – Nessuna copertura tv e streaming.

14.00 Ciclismo, Giro della Gran Bretagna: sesta tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

14.00 Judo, Europei juniores: seconda giornata – Nessuna copertura tv e streaming.

14.10 MotoGP, GP Aragon: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), live streaming su SkyGo, su Now e su DAZN.

14.15 Beach soccer, Europei: Italia-Ucraina – Diretta tv su SkySport Calcio (202) e streaming su SkyGo e Now.

14.30 F1, GP Italia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), live streaming su SkyGo e su Now.

15.00 Equitazione, Europei dressage: programma freestyle – Nessuna copertura televisiva e streaming.

15.00 Golf, European Tour: BMW PGA Championship – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

15.10 Moto2, GP Aragon: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), live streaming su SkyGo, su Now e su DAZN.

16.30 Ciclismo, Europei: prova in linea donne under 23 – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

18.00 F1, GP Italia: qualifiche Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), live streaming su SkyGo e su Now.

18.30 Basket, Supercoppa Italiana: Trieste vs Trento – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.00 Nuoto, International Swimming League: seconda giornata match 5 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo e su Now.

20.30 Calcio, Serie B: Benevento vs Lecce – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251), live streaming su SkyGo, Now e su DAZN.

21.00 Tennis, US Open: Auger-Aliassime vs Medvedev (prima semifinale) – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

21.00 Basket, Supercoppa Italiana: Cremona vs Sassari – Diretta streaming su Eurosport Player.

21.00 Calcio, Ligue1: Lorient-Lilla – Diretta tv su Sky Sport Football (203), live streaming su SkyGo e su Now.

01.00 Tennis, US Open: Zverev vs Djokovic – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1

LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DJOKOVIC-ZVEREV

LA DIRETTA LIVE DI MEDVEDEV-AUGER-ALIASSIME

Foto: LaPresse