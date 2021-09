LIVE Medvedev-Auger Aliassime, US Open 2021 in DIRETTA: prima semifinale, russo favorito. Orario e canale tv

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tennis, US Open 2021: Medvedev perde un set, ma conquista la semifinale. Auger-Aliassime sfrutta il ritiro di Alcaraz

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows. Secondo confronto tra i due giovani protagonisti che si sono sfidati solo una volta, nel 2018: il russo la spuntò in Canada nel match di secondo turno battendo il padrone di casa per 3-6 6-4 7-6(7). Oggi chi vince volerà in finale per continuare a sognare contro uno tra Novak Djokovic e Sascha Zverev.

Daniil Medvedev torna in campo dopo aver perso l’unico set sin qui, ovvero contro l’olandese Botic Van de Zandschulp nella sfida vinta per 6-3 6-0 4-6 7-5. Il russo è in forma smagliante come dimostrano le vittorie in fila contro Richard Gasquet, Dominik Koepfer, Pablo Andujar e Dan Evans. Il classe 1996 vuole la terza finale Slam dopo quella persa a Flushing Meadows contro Rafael Nadal e quella di quest’anno a Melbourne.

Dall’altra parte c’è Felix Auger-Aliassime, ormai involato verso l’Olimpo del tennis. Il canadese, dopo l’introduzione di Toni Nadal come coach, continua a migliorare i propri risultati. Il classe 2000 vuole accedere per la prima volta in finale in uno Slam dopo essersi avvicinato già a Londra con i quarti di finale di Wimbledon. Il talento canadese è virtualmente #11 al mondo e in caso di vittoria oggi entrerebbe in top10 al nono posto!

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match sarà il secondo incontro della sessione diurna sul Campo Centrale di New York, il cui programma prenderà il via alle 18.00 italiane: la prima sfida di singolare è programmata come secondo match dalle 15.00 locali ovvero le 21.00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, dove Eurosport è disponibile.

