LIVE Djokovic-Zverev, US Open 2021 in DIRETTA: orario e canale tv. Penultimo scoglio per il serbo verso il Grande Slam

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, sfida valida per la seconda semifinale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows. Decimo confronto tra i due giocatori: il serbo è avanti 6-3 negli scontri diretti. Nell’ultima sfida, il tedesco l’ha spuntata in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo, giocandosi l’accesso alla finale che gli ha dato la medaglia d’oro contro Karen Khachanov. 3 successi a 1 nei precedenti match sul cemento all’aperto in favore del serbo.

Il #1 al mondo è vicino a fare la Storia ma dopo la delusione olimpica, vedremo se davvero il serbo sarà in grado di chiudere un cerchio e terminare il Grande Slam dopo aver fallito e sopportato la fatica del viaggio a Tokyo. Il serbo ha consolidato ulteriormente il primo posto in classifica sia nella generale che nella Race: tanti parziali persi per Djokovic che ha vinto con tutta la forza e la serenità possibile, vincendo l’unica sfida da immacolato contro l’olandese Tallon Griekspoor.

Alexander Zverev invece vuole bissare la finale dello scorso anno quando perse contro Dominic Thiem e per farlo dovrà dare il meglio di sé come avvenuto in Asia. Il tedesco vuole giocare la seconda finale Major in carriera e provare a vincere il primo Slam, tornando in terza posizione scavalcando Stefanos Tsitsipas. Solo un set perso sin qui al terzo turno contro l’americano Jack Sock per il #4 della Race e già vicino alla qualificazione per Torino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, sfida valida per la seconda semifinale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match sarà l’unico incontro della sessione serale sul Campo Centrale di New York, il cui programma prenderà il via all’1.00 italiana. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, dove Eurosport è disponibile.

Foto: LaPresse – (AP Photo/Frank Franklin II)