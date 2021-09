Sport in tv oggi (giovedì 2 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 2 settembre 2021, oltre agli eventi in programma ai Giochi Paralimpici, saranno di scena diversi sport: il tennis con il secondo turno degli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España, il calcio con le Qualificazioni Mondiali, il volley con gli Europei e l’equitazione con gli Europei di salto ostacoli.

SPORT IN TV GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE: ORARI E PROGRAMMA

11.00 Equitazione, Europei salto ostacoli – Nessuna copertura tv

12.10 Ciclismo, Vuelta a España: 18a tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player, discovery+ e DAZN

14:30 Volley, Europei 2021: Grecia-Ucraina (Pool A) – Diretta streaming su Eurovolley TV

16:00 Volley, Europei 2021: Russia-Turchia (Pool C) – Diretta streaming su DAZN

17:00 Tennis, US Open: 2° turno – Diretta tv su Eurosport 1, Eurosport 2, live streaming Eurosport Player, discovery+, migliori match anche su LiveNow e DAZN

(Trevisan vs Bencic primo match e inizio programma dalle 17.00; Musetti vs Opelka primo match e inizio programma dalle 17.00; Seppi vs Hurkacz secondo match e inizio programma dalle 17.00; Berrettini secondo incontro e inizio programma dalle 17.00; Sinner vs Svajda terzo incontro e inizio del programma dalle 17.00)

17:30 Volley, Europei 2021: Polonia-Portogallo (Pool A) – Diretta streaming su Eurovolley TV

18:00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Georgia-Kosovo – Nessuna copertura televisiva e streaming

19:00 Volley, Europei 2021: Paesi Bassi-Spagna (Pool C) – Diretta streaming su Eurovolley TV

20:30 Volley, Europei 2021: Belgio-Serbia (Pool A) – Diretta streaming su Eurovolley TV

20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Andorra-San Marino – Nessuna copertura televisiva e streaming

20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Estonia-Belgio – Nessuna copertura televisiva e streaming

20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Islanda-Romania – Nessuna copertura televisiva e streaming

20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Italia-Bulgaria – Diretta tv su Rai 1, live streaming su Rai Play

20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Liechtenstein-Germania – Nessuna copertura televisiva e streaming

20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Lituania-Irlanda del Nord – Nessuna copertura televisiva e streaming

20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Macedonia del Nord-Armenia – Nessuna copertura televisiva e streaming

20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Polonia-Albania – Nessuna copertura televisiva e streaming

20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Repubblica Ceca-Bielorussia – Nessuna copertura televisiva e streaming

20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Svezia-Spagna – Nessuna copertura televisiva e streaming

20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Ungheria-Inghilterra – Nessuna copertura televisiva e streaming

