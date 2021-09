CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.25 Ad arbitrare sarà l’olandese Serdar Gozubuyuk, assistito dai connazionali Joost van Zuilen e Johan Balder. Quarto uomo, il signor Allard Lindhout.

20.20 Si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dove sono attesi circa 10mila spettatori.

20.15 Italia-Bulgaria è valida per la quarta giornata del gruppo C delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022.

19.45 La formazione ufficiale della Bulgaria (4-3-3): Georgiev; Andrea Hristov, Antov, Petko Hristov, Nedyalkov; Kostandinov, Vitanov, Yankov; Despodov, Atanas Iliev, Yomov. CT: Petrov.

19.30 La formazione ufficiale dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT: Mancini.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Italia-Bulgaria, partita di calcio valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

BULGARIA (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Petko Hristov, Bozhikov; Ilian Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D. Iliev. All. Petrov.

Dove vedere la partita

Italia-Bulgaria sarà visibile in esclusiva su Rai 1 a partire dalle 20:30 con il pre-partita, il calcio d’inizio alle ore 20:45, e dalle 23 con il post-partita che continua su Rai Sport + HD, canale 57 del digitale terrestre. C’è anche l’opzione streaming su Rai Play, direttamente dal proprio computer, smartphone o tablet.

Meno brillante, invece, il percorso della Bulgaria. Solo un punto raccolto nelle tre partite di marzo, arrivato dopo le sconfitte contro Svizzera (3-1 in casa) e Italia (0-2, come detto prima). Alla terza uscita, lo 0-0 sofferto in Irlanda del Nord ha provato a smuovere qualcosa, ma la strada è ancora lunga. L’unico a mettere la palla dentro è stato Kiril Despodov. Per il resto, il gol è mancato nelle ultime due partite. E stasera, all’Artemio Franchi di Firenze, sarà molto dura ritrovarlo.

L’Italia di Roberto Mancini è reduce dalla straordinaria vittoria a Euro 2020. Però, mesi prima, ha iniziato il percorso d’avvicinamento alla prossima Coppa del Mondo. Tre vittorie su tre, tutte per 2-0, contro Irlanda del Nord a Parma, e in Bulgaria e Lituania. Il top scorer è Ciro Immobile con due reti, a segno sono anche andati Berardi, Belotti, Locatelli e Sensi. Dunque, 9 punti conquistati su 9 nel gruppo C davanti alla Svizzera che ne ha 6.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, partita di calcio valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: LaPresse