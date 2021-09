Paralimpiadi 2021, calendario 2 settembre: orari, tv, programma, streaming, medaglie in palio

Giovedì 2 settembre andrà in scena la settima giornata di gare alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Si preannuncia grande spettacolo con una serie di eventi assolutamente da non perdere e l’Italia punta a essere grande protagonista con i tanti azzurri impegnati.

Atletica, nuoto, ciclismo e scherma sugli scudi. Di seguito il calendario completo di giovedì 2 settembre alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, il programma dettagliato, gli orari, le medaglie in palio, il palinsesto tv e streaming per non perdersi davvero nulla. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

CALENDARIO PARALIMPIADI 2 SETTEMBRE: PROGRAMMA E ORARI

01.45-09.45 TIRO

P3 – Qualificazione pistola mista 25m SH1 – piazzato

P3 – Qualificazione pistola mista 25m SH1 – celere

P3 – Finale pistola mista 25m SH1

02.00-04.35 NUOTO

400 m stile libero maschile – Batterie S6

400 m stile libero femminile – Batterie S6

100 m farfalla maschili – Batterie S9

100 m farfalla femminili – Batterie S9

100 m dorso maschili – Batterie S10

100 m dorso femminile – Batterie S10

100 m dorso maschili – Batterie S14

100 m dorso femminile – Batterie S14

50 m dorso maschili – Batterie S1

50 m dorso maschili – Batterie S2

50 m dorso femminile – Batterie S2

50 m stile libero maschile – Batterie S3

50 m stile libero maschile – Batterie S4

50 m stile libero femminile – Batterie S4

Staffetta 4×100 m misti femminile – 34 punti Batterie

02.00-14.00 BADMINTON

Doppio femminile SL3-SU5 Fase a gironi

Doppio femminile WH1-WH2 Fase a gironi

Singolo maschile SL4 Fase a gironi

Singolo maschile WH2 Fase a gironi

Singolo femminile WH1 Fase a gironi

Singolare femminile SL4 Fase a gironi

Doppio maschile WH1-WH2 Fase a gironi

Singolo maschile SS6 Fase a gironi

Singolo femminile WH2 Fase a gironi

Singolo femminile SU5 Fase a gironi

Singolo maschile WH1 Fase a gironi

Singolo maschile SU5 Fase a gironi

Singolo maschile SL3 Fase a gironi

Doppio misto SL3-SU5 Fase a gironi

02.00-06.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Finale 7° posto maschile

Finale 5° posto maschile

02.30-09.45 CICLISMO SU STRADA

Gara in linea C4-5 femminile

Gara in linea C1-3 maschile

Gara in linea T1-2 maschile

Gara in linea T1-2 femminile

Staffetta a squadre H1-5 mista

02.30-05.55 BOCCIA

Squadre Miste – Preliminari BC1/BC2 (4 partite)

Coppie Miste – Preliminari BC4 (4 partite)

Coppie Miste – Preliminari BC3 (4 partite)

02.30-04.40 CANOA VELOCITA’

Batterie KL1 maschile

Batterie VL2 femminile

Batterie KL2 maschile

Batterie KL3 maschile

Batterie KL1 femminile

Batterie KL2 femminile

Batterie VL2 maschile

Batterie KL3 femminile

Batterie VL3 maschile

02.30-05.55 ATLETICA

Lancio del peso femminile – Finale F35

Salto in lungo maschile – Finale T37

400m Maschili – Finale T12

Lancio del peso femminile – Finale F57

400m Maschili – Finale T13

200m Femminili – Batterie T11

Lancio del disco maschile – Finale F11

100m Femminili – Finale T37

100m Femminili – Semifinali T12

800m maschili – Batterie T53

800m maschili – Batterie T54

400m Femminili – Batterie T53

400m Femminili – Batterie T54

03.00-07.15 ARCO

Ricurvo Open individuale femminile: 1/16

Ricurvo Open individuale femminile: 1/8

03.00-08.30 TENNISTAVOLO

Finale a squadre maschile (MT4-5)

Finale a squadre femminile (WT6-8)

Finale a squadre femminile (WT1-3)

03.00-08.00 TAEKWONDO

Donne K44 -49kg Ottavi di finale (4 incontri)

Maschile K44 -61kg Ottavi di finale (4 incontri)

Donne K44 -49kg Quarti di finale (4 incontri)

Maschile K44 -61kg Quarti di finale (4 incontri)

Donne K44 -49kg Repechage Quarti di finale (2 incontri)

Maschile K44 -61kg Repechage Quarti di finale (2 incontri)

05.00-13.00 TENNIS IN CARROZZINA

Finale per la medaglia di bronzo singolare maschile

Finale per la medaglia di bronzo doppio maschile

Finale per la medaglia di bronzo singolare femminile

Finale per la medaglia di bronzo singolare Quad

Finale per la medaglia d’oro singolare Quad

05.30-09.30 BASKET IN CARROZZINA

Playoff 9° posto maschile

Playoff 7° posto femminile

06.15-09.15 GOALBALL

Semifinale Maschile

Semifinale femminile

06.30-10.00 SITTING VOLLEY

Finale 7° posto maschile

Finale 5° posto maschile

07.25-12.45 BOCCIA

Squadre Miste – Preliminari BC1/BC2 (8 partite)

Coppie Miste – Preliminari BC4 (6 partite)

Coppie Miste – Preliminari BC3 (4 partite)

09.30-11.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Semifinale 1 squadre maschili

10.00-13.50 NUOTO

400 m stile libero maschili – Finale S6

400 m stile libero femminili – Finale S6

100 m farfalla maschili – Finale S9

100 m farfalla femminili – Finale S9

100 m dorso maschili – Finale S10

100 m dorso femminili – Finale S10

100 m dorso maschili – Finale S14

100 m dorso femminili – Finale S14

50 m dorso maschili – Finale S1

50 m dorso maschili – Finale S2

50 m dorso femminili – Finale S2

50 m stile libero maschile – Finale S3

50 m stile libero maschile – Finale S4

50 m stile libero femminile – Finale S4

Staffetta 4x100m misti femminile – 34 punti Finale

10.00-15.10 TAEKWONDO

Donne K44 -49kg Repechage Quarti di finale (2 incontri)

Uomini K44 -61kg Repechage Quarti di finale (2 incontri)

Donne K44 -49kg Semifinali (2 incontri)

Uomini K44 -61kg Semifinali (2 incontri)

Donne K44 -49kg Repechage Semifinali (2 incontri)

Uomini K44 -61kg Repechage Semifinali (2 incontri)

Donne K44 -49kg Match per la medaglia di bronzo (2 incontri)

Uomini K44 -61kg Match per la medaglia di bronzo (2 incontri)

Donne K44 -49kg Match per la medaglia d’oro

Uomini K44 -61kg Match per la medaglia d’oro

10.00-14.00 TENNISTAVOLO

Finale a squadre maschile (MT8)

Finale a squadre maschile (MT3)

10.30-12.55 ARCO

Ricurvo Open individuale femminile: quarti

Ricurvo Open individuale femminile: semifinali

Ricurvo Open individuale femminile: finale per il bronzo

Ricurvo Open individuale femminile: finale per l’oro

10.45-13.45 GOALBALL

Semifinale maschile

Semifinale femminile

11.15-15.15 BASKET IN CARROZZINA

Semifinali femminili (2 partite)

11.30-15.00 SITTING VOLLEY

Semifinali a squadre maschili (2 partite)

12.00-15.05 ATLETICA

Lancio del giavellotto maschile – Finale F13

Lancio del disco maschile – Finale F64

100m Maschili – Finale T11

Lancio del peso femminile – Finale F33

100m Femminili – Finale T12

100m maschili – Batterie T52

400m Femminili – Finale T53

400m Femminili – Finale T54

Salto in lungo femminile – Finale T63

800m Maschili – Finale T53

800m Maschili – Finale T54

Lancio del peso maschile – Finale F35

100m Femminili – Batterie T64

400m Femminili – Batterie T13

400m Maschili – Batterie T62

12.30-14.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Semifinale 2 squadre maschili

PARALIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 2 e su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

