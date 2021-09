CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

ONEY TAPIA BRONZO NEL LANCIO DEL DISCO

12.09 L’azzurra inizia con un nullo, ma la sensazione è che la bergamasca abbia ampiamente la misura nelle gambe.

12.09 TOCCA A MARTINA CAIRONI!

12.08 La pedana del lungo, visto l’abbondante diluvio che si è abbattuto su Tokyo in queste ore e che ancora imperversa, è molto molto bagnata.

12.06 Intanto è iniziata anche la finale del lancio del disco maschile, categoria F64.

12.02 Subito Martina Caironi protagonista! E’ iniziata la finale del salto in lungo femminile categoria T63. Vi daremo ragguaglio delle sue misure, salto dopo salto.

12.00 E’ il momento! Inizia la settima serata dell’atletica alle Paralimpiadi di Tokyo.

In agenda vi sono 11 finali e 2 serie di batterie: molte quindi le medaglie da assegnare e i pass verso la gloria. In ottica azzurra occhi puntati in particolare sulla Martina Caironi, che sarà protagonista – dalle 12:00 in poi – nella finale femminile del salto in lungo, classe T63, con ampie chance di medaglia, e su Nicky Russo che, alle 12:58, sarà protagonista della finale del getto del peso maschile, categoria F35

Questo il programma che andremo a vivere. Finali: salto in lungo donne (T63, dalle 12.00), lancio del disco uomini (F64, dalle 12.05) 100m uomini (T11, dalle 19.10), 100m donne (T12, dalle 19.20), 400m donne (T53 e T54, dalle 19.30 e dalle 19.40), getto del peso donne (F33, dalle 12.48), getto del peso uomini (F35, dalle 19.58), 800m uomini (T53 e T54, dalle 13.03 e dalle 13.32), lancio del giavellotto uomini (F13, dalle 13.26)

Batterie: 100m donne (T64, semifinali, dalle 13.55), 400m donne (T13, dalle 14.21),

