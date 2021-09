LIVE Nuoto, Paralimpiadi Tokyo in DIRETTA: argento per Fantin nei 400 sl!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE

10.19 Vittoria di Yuyan Jiang con il nuovo record del mondo in 5.04.57, con Yelyzaveta Mereshko (Ucraina) seconda in 5.12.61 e la svizzera Nora Meister in 5.19.67 medaglia di bronzo.

10.13 Tempo di pensare alla seconda gara di giornata, con i 400 sl S6 donne. La startlist:

1 SUZIGAN ABATE Laila BRA S6 A 12 5:39.00

2 SUMMERS-NEWTON Maisie GBR S6 12+ 5:27.91

3 MERESHKO Yelyzaveta UKR S6 A 12 5:26.35

4 JIANG Yuyan CHN S6 1,2,4,9 5:14.52

5 MEISTER Nora SUI S6 A 3,5,12+ 5:23.91

6 SIMMONDS Eleanor GBR S6 3,5,12+ 5:27.64

7 HARVEY Grace GBR S6 A 12 5:33.78

8 SONG Lingling CHN S6 A 12 5:40.54

1’0.10 L’azzurro è rimasto incollato a Talisson Henrique Glock per tutta la gara, ma il brasiliano ha fatto la differenza negli ultimi 100 metri in una corsa a due chiudendo in 4.54.42 contro i 4.55.70 di Fantin. Terzo posto per il russo Viacheslav Lenskii.

10.09 E resiste Glock prendendosi l’oro, ma per ANTONIO FANTIN C’È SUBITO UNO STREPITOSO ARGENTO!!!!

10.06 Una guerra di nervi! Glock prova a scappare e Fantin gli rimane incollato ai pantaloncini! +77 centesimi a 100 metri dal traguardo, forza Antonio!!!

10.05 Fantin è lì! Sferra l’attacco a 20 metri da metà gara passando in testa, ma Glock ha resistito! L’azzurro c’è!

10.04 Partito a tutta il brasiliano Glock, che è primo dopo 100 metri. Fantin secondo a 78 centesimi.

10.03 PARTITI! FORZA ANTONIO!!!

9.59 Fantin partirà in terza corsia, con il terzo tempo delle qualificazioni.

9.57 Dicevamo di Antonio Fantin, subito in acqua nei 400 stile libero S6. Questa la startlist:

1 PEREZ ESCALONA Lorenzo CUB S6 A 12 5:26.57

2 GRANICHKA Andrei RPC S6 A 12 5:15.38

3 FANTIN Antonio ITA S6 A 12 5:12.08

4 GLOCK Talisson Henrique BRA S6 A 1,3,4,8 5:06.28

5 LENSKII Viacheslav RPC S6 A 12 5:11.07

6 GUTIERREZ BERMUDEZ Juan Jose MEX S6 0 5:14.10

7 GUTIERREZ BERMUDEZ Raul MEX S6 12+ 5:26.10

8 VIDEIRA Daniel POR S6 3,5,12+ 5:26.88

9.55. Gli altri italiani in finae: SImone Barlaam e Federico Morlacchi nei 100 farfalla S9, Stefano Raimondi e Riccardo Menciotti nei 100 dorso S10, Angela Procida nei 50 dorso S2, Vincenzo Boni nei 50 sl S3, Arjola Trimi nei 50 sl S4 e Luigi Beggiato nei 50 sl S4.

9.50 Altra giornata in cui gli italiani saranno protagonisti. Sin dall’inizio: alle 10 Antonio Fantin va a caccia di un’altra medaglia nei 400 sl S6.

9.45 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata di gare di nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. Già ventinove le medaglie per la spedizione italiana in acqua, e anche oggi ci sono delle carte parecchio interessanti da giocare.

Dopo l’oro di ieri nei 100 stile libero, Antonio Fantin punta al bis nei 400 sl S6, mentre Federico Morlacchi e Simone Ciulli cercano il riscatto nei 100 metri farfalla S9 dopo la mancata qualificazione di ieri nei 200 misti. Ma c’è anche Simone Barlaam, anche lui alla ricerca della seconda medaglia d’oro dei suoi Giochi.

Torna in vasca anche Stefano Raimondi nei 100 dorsi S10 assieme a Riccardo Menciotti, mentre Angela Procida sarà impegnata nei 50 metri dorso S2. Anche Emmanuele Marigliano si gioca un posto in finale nei 50 stile libero S3 assieme a Vincenzo Boni. Stessa gara, ma in categoria S4 per Luigi Beggiato, a chiudere Arjola Trimi nei 50 sl S4 femminili.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della nona giornata di finali nel programma del nuoto dei Giochi Paralimpici 2021. L’appuntamento è previsto per le ore 17.00 locali di oggi, giovedì 2 settembre, le 10.00 in Italia. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, appuntamento alle 9.40 circa. Buon divertimento! Diretta tv su Rai2 e Raisport.

Foto: Credit BizziTeam/CIP