Sport in tv oggi (domenica 12 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 12 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio ai motori col GP d’Italia a Monza per la F1 e il GP di Aragon per la MotoGP. Riflettori puntati su Trento dove va in scena la prova in linea maschile degli Europei di ciclismo. Da non perdere la finale degli US Open, dove Novak Djokovic andrà a caccia del Grande Slam. Incominciano gli Europei di baseball in Piemontese, con l’Italia pronta all’esordio contro la Grecia. L’Italia incrocerà la Lettonia negli ottavi di finale degli Europei di volley maschile.

Ci sarà spazio anche per la seconda giornata del SailGP di vela a Saint-Tropez, le finali degli Europei di beach soccer (Italia contro la Spagna per il terzo posto), la prima giornata dei Mondiali di calcio a 5, prevista una grande abbuffata di calcio per gli appassionati, il Lombardia Trophy di pattinaggio artistico e tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 12 settembre e il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (DOMENICA 12 SETTEMBRE )

DOMENICA 12 SETTEMBRE:

07.00 RALLY (Mondiale) – Rally di Grecia, ultima giornata (non è prevista copertura tv/streaming)

08.00 GOLF (European Tour) – BMW PGA Championship, ultimo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.30; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Golf Tv)

08.40 MOTO3 – GP di Aragon warm-up (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

09.05 RUGBY (Rugby Championship) – Nuova Zelanda-Argentina (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

09.10 MOTO2 – GP di Aragon, warm-up (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

09.40 MOTOGP – GP di Aragon, warm-up (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

09.55 SALTO CON GLI SCI – Summer Grand Prix (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go)

10.00 JUDO – Europei juniores (diretta streaming su IJF)

10.00 BEACH VOLLEY – World Tour 1* maschile/femminile Apeldoorn (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

10.00 BEACH VOLLEY – World Tour 1* maschile/femminile Cervia (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

10.00 BASEBALL (Europei, fase a gironi) – Svezia-Repubblica Ceca (non è prevista copertura tv/streaming)

10.30 BASEBALL (Europei, fase a gironi) – Croazia-Germania (non è prevista copertura tv/streaming)

11.00 BASEBALL (Europei, fase a gironi) – Austria-Belgio (non è prevista copertura tv/streaming)

11.00 MOTO3 – GP di Aragon, gara (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

11.45 CICLISMO – Tour of Britain, ultima tappa Stonehaven-Aberdeen (diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+)

12.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Lombardia Trophy (diretta streaming sul canale YouTube Idealweb.tv)

12.00 VELA – Europei kite-surf (non è prevista copertura tv/streaming)

12.05 RUGBY (Rugby Championship) – Sudafrica-Australia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

12.20 MOTO2 – GP di Aragon, gara (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

12.30 CALCIO (Serie A) – Sampdoria-Inter (diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN, Tim Vision)

12.45 CICLISMO – Europei, prova in linea elite uomini (diretta tv su RaiSport fino alle ore 14.00 e successivamente su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

13.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Montpellier-St. Etienne (non è prevista copertura tv/streaming)

13.30 VELA – SailGP a Saint-Tropez, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv e canale YouTube SailGP)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Vicenza (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

14.00 MOTOGP – GP di Aragon, gara (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

15.00 F1 – GP d’Italia, gara (diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, Now Tv)

15.00 CALCIO A 5 (Mondiali, fase a gironi) – Russia-Egitto (non è prevista copertura tv/streaming)

15.00 BEACH SOCCER (European Beach Soccer League, finale per il terzo posto) – Italia-Spagna (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Quattro partite: Bordeaux-Lens, Brest-Angers, Metz-Troyes, Rennes-Reims

15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Genoa (diretta streaming su DAZN e Tim Vision)

15.00 CALCIO (Serie A) – Spezia-Udinese (diretta streaming su DAZN e Tim Vision)

15.00 CALCIO (Serie A) – Torino-Salernitana (diretta streaming su DAZN e Tim Vision)

15.00 BASEBALL (Europei, fase a gironi) – Italia-Grecia (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

15.30 BASEBALL (Europei, fase a gironi) – Olanda-Slovacchia (non è prevista copertura tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

16.00 BASEBALL (Europei, fase a gironi) – Spagna-Ucraina (non è prevista copertura tv/streaming)

16.00 VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Italia-Lettonia (diretta tv su Rai 3; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Cittadella (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Valencia (diretta streaming su DAZN)

16.30 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nantes-Nizza (non è prevista copertura tv/streaming)

17.00 CALCIO A 5 (Mondiali, fase a gironi) – Due partite: Kazakhstan-Costa Rica, Uzbekistan-Guatemala (non è prevista copertura tv/streaming)

17.00 BASKET (Supercoppa Italiana, fase a gironi) – Tortona-Trieste (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bochum-Hertha Berlino (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

17.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Tre partite: Empoli-Inter, Juventus-Verona, Napoli-Fiorentina (diretta streaming su Tim Vision)

17.30 VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Olanda-Portogallo (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Milan-Lazio (diretta streaming su DAZN, Tim Vision)

18.00 HOCKEY GHIACCIO (Champions League) – Bolzano-Frisk Asker (diretta streaming su www.championshockeyleague.com)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Cadice-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO A 5 (Mondiali, fase a gironi) – Lituania-Venezuela (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

19.00 VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Germania-Bulgaria (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play)

19.00 BEACH SOCCER (European Beach Soccer League, finale) – Bielorussia-Portogallo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Buffalo Bills-Pittsburg Steelers (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Arminia Bielefeld (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

20.30 BASKET (Supercoppa Italiana, fase a gironi) – Varese-Cremona (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

20.30 CALCIO (Serie B) – Pordendone-Parma (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

20.30 VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Serbia-Turchia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.30 BASEBALL (Europei, fase a gironi) – Due partite: Gran Bretagna-Francia, Israele-Russia (non è prevista copertura tv/streaming)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Strasburgo (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Roma-Sassuolo (diretta streaming su DAZN, Tim Vision)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Celta Vigo (non è prevista copertura tv/streaming)

21.30 INDYCAR – GP Portland, gara (diretta streaming su DAZN)

22.00 TENNIS – US Open, finale maschile: Novak Djokovic vs Daniil Medvedev (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

22.25 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Kansas City Chiefs-Cleveland Browns (diretta streaming su DAZN)

