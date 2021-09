CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Lettonia, match valido per gli ottavi di finale degli Europei di volley maschile 2021. Ormai ci siamo, inizia la fase ad eliminazione diretta, si fa sul serio! Questo pomeriggio, in quel di Ostrava, la giovane nazionale azzurra di Fefè De Giorgi vorrà continuare a stupire con l’obiettivo di avvicinare la zona medaglie.

Gli azzurri si sono ben comportati durante il girone, hanno forse fatto più di quanto ci si aspettava alla vigilia: sono arrivate 5 vittorie su 5 partite, in particolar modo ottime impressioni sono arrivate dai match contro la Slovenia e contro la Bulgaria, squadre esperte e di ottimo livello internazionale. Discorso diverso per la Lettonia, che ha concluso il proprio girone in quarta posizione con una vittoria contro l’Estonia e ben quattro sconfitte, di cui due al tie-break. Sulla carta i nostri partono con tutti i favori del pronostico, sarà importante non sottovalutare l’avversario e partire imponendo il proprio ritmo fin dal primo punto. La vincente di questa sfida se la vedrà ai quarti di finale contro una tra Germania e Bulgaria.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Lettonia, match valido per gli ottavi di finale degli Europei di volley maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla! Il match prenderà il via alle ore 16:00 e sarà visibile in tv in chiaro su Rai3!

Foto: CEV